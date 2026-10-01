En Portugal dan por hecho que Cristiano Ronaldo no volverá a la selección: «Es irreversible»

En Portugal ya dan por hecho que Cristiano Ronaldo no volverá a la selección de Portugal y confirman su retirada. Un adiós más que complicado y polémico el de la leyenda lusa tras abandonar en la tarde del miércoles la concentración del equipo en Dinamarca tras las declaraciones de Jorge Jesús en rueda de prensa. Cristiano explotó antes del entrenamiento previo al partido de este jueves ante Dinamarca y decidió irse. Una posible retirada de lo más triste. «Un triste adiós», titula la prensa portuguesa.

La prensa lusa se levanta este jueves dando por hecho que la retirada de Cristiano Ronaldo de la selección portuguesa es definitiva. «Es irreversible», añaden. El abandono del luso de la concentración fue el último momento con una camiseta con la que ha hecho historia. Su partido ante Gales pudo ser el último duelo de Cristiano con Portugal.

146 goles en 234 partidos oficiales ha marcado Cristiano Ronaldo con una selección de Portugal con la que levantó tres títulos: una Eurocopa y dos Ligas de las Naciones. Y esas pueden ser las cifras definitivas de su camino con su selección. La retirada no está confirmada por ninguna de las partes, pero el incendio que en Copenhague terminó por explotar sí que parece irreversible.

«Cristiano Ronaldo, que ya abandonó el hotel donde se aloja la selección en Copenhague, ha tomado su decisión. Una decisión irreversible: no volverá a la selección, por lo que el partido contra Gales, en Alvalade, pasará a la historia como el último que disputó representando a Portugal», señaló en portada O Jogo. «Ronaldo confirma su retirada», dice A Bola haciendo referencias a las declaraciones del luso en sus redes sociales, señalando que contará la verdad a todos los portugueses a su debido tiempo.

Un abandono de Cristiano Ronaldo que se produjo tras las declaraciones de su seleccionador. Jorge Jesús intentó apagar el incendio y lo que consiguió fue justo lo contrario: «Quieren hacer de esto un caso que no existe. Mando yo en todo lo que tiene que ver con los jugadores. Nuestra misión es ganar la Liga de Naciones. No tengo sólo un jugador, tengo 23 jugadores. Pueden hacer las preguntas que quieran sobre cualquier jugador. En cuanto a Ronaldo, una pregunta es muy poco. Tres son demasiadas. Solo permitiré dos preguntas. Ronaldo no es la razón principal por la que estoy aquí. La razón principal es Dinamarca y yo como seleccionador nacional».