Jorge Jesus se impone ante Cristiano Ronaldo: «En todo lo que tiene que ver con los jugadores mando yo»

La polémica en Portugal se ha acentuado en las últimas horas por la suplencia de Cristiano Ronaldo. Después de no jugar ante Noruega, en la victoria de los lusos por 1-2, se ha generado un incendio en el seno de la selección. Jorge Jesus, en un intento de apagarlo, lo ha avivado más. Ha comenzado explicando todo lo sucedido, la charla que ha tenido con la estrella de su equipo y ha aclarado que «no hay ningún caso». «Quieren hacer de esto un caso que no existe», ha apuntado, antes de terminar diciendo que él es quien toma las decisiones en el equipo: «Mando yo en todo lo que tiene que ver con los jugadores».