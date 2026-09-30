Aleksandre Topuria ya tiene fecha para su regreso a la UFC y su rival ataca: «Quiere copiar a su hermano»

El peleador hispanogeorgiano Aleksander Topuria volverá a pelear en el octágono más famoso del mundo el 21 de noviembre en Doha (Catar). Después de su última pelea, el 22 de noviembre de 2025, es decir, prácticamente un año, El conquistador se medirá al peleador mexicano Santiago Luna, de 22 años.

El peleador mexicano llevaba meses «buscándole las cosquillas», pidiéndole pelear y provocándole, mientras que el mayor de los Topuria se mantenía en silencio. Desde hace unos días se hablaba de la posibilidad real de la pelea. Finalmente, tras recibir el contrato de la UFC, Topuria decidió firmarlo, aceptando una pelea en la división del peso gallo (135 lb) que le podría poner a las puertas del top 15 de la compañía.

Tras firmar el acuerdo, Luna ha concedido una entrevista en la que no mostraba ningún respeto aparente por el entrenador del doble campeón del mundo de la UFC. «Tiene escasez de golpeo, su volumen no es el mejor, su poder no es el de su hermano y lo que más quiere hacer es copiarle a él (Ilia)», afirmó el mexicano.

Comentó durante la entrevista el poco miedo que tiene a su rival, dejando claro que no huirá de una pelea en la lucha, pero que su plan es boxear, ya que «dicen que son los mejores boxeadores de la UFC», y quiere demostrar que es un striker más completo.

🔥 Santiago Luna carga contra Aleksandre Topuria y le acusa de querer copiar a su hermano: 🗣️ «Cuando lo tocan se hace bola».

🗣️ «Su poder no es el de su hermano».

🗣️ «Yo me considero mucho mejor que los peleadores con los que ya ha peleado». Así se calienta una pelea. Ahora sí… pic.twitter.com/g4ee2joxPv — XOTO (@xotoconx) September 28, 2026

El camino de Aleksander en la UFC

El ritmo de peleas del hermano mayor de Ilia Topuria está siguiendo lento. Desde mayo de 2023, que hizo su última pelea antes de entrar a la compañía, sólo ha realizado 2 combates, a una media de uno por año y medio. Aparte de peleador, Aleksander es el entrenador principal de Ilia en los últimos años, por lo que necesitan organizarse y que entre sus peleas haya meses de diferencia.

Su debut el 8 de febrero de 2025 se saldó con una victoria contra Colby Thicknesse, que ha conseguido sumar dos victorias después de la derrota. Su última pelea, el 22 de noviembre de 2025, también terminó con el resultado de victoria por decisión para Topuria. Ahora Aleksander busca sumar una racha de tres triunfos que le acerque a los grandes nombres de la división del peso gallo y, en un futuro, subir al pluma.

¿Quién es Santiago Luna?

El mexicano Santiago Luna cuenta con un récord de 8-1, y cuenta con dos victorias y una derrota en la promotora más famosa del mundo. Su derrota, irónicamente, fue contra alguien que los hermanos conocen a la perfección, el estadounidense Bryce Mitchell. En el año 2022, Ilia terminó con el invicto de Mitchell, sometiéndole en el segundo asalto con la misma sumisión que el estadounidense aplicaría 4 años más tarde a Luna.

Luna es considerado uno de los grandes prospectos de la división gracias a su estilo completo y su precoz edad de 22 años. El duelo será un enfrentamiento entre la juventud y la experiencia.