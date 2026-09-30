Sánchez estafa a Sumar: retrasa la publicación de su decreto en el BOE hasta mañana para evitar que entre en vigor

El Gobierno de Pedro Sánchez ha retrasado hasta mañana la publicación en el BOE del decreto en el que Sumar exige alquileres indefinidos. La razón de esta maniobra es evitar que entre en vigor porque considera que dará la puntilla a un mercado del alquiler totalmente tensionado. O al menos que apenas lo esté durante unas horas, dado que el viernes será rechazado por el Congreso por falta de apoyos parlamentarios. Estos defectuosos decretos de la vivienda, que incluyen propuestas de todo tipo rebajadas para conseguir un acuerdo express, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Publicándose el viernes, el atentado que Sumar pretende contra la propiedad privada sólo estará en vigor hasta que horas después sea tumbado en el Parlamento.

El Gobierno ha aprobado dos decretos sobre vivienda. Uno con las medidas que el Gobierno cree que podrá sacar adelante con el apoyo de los partidos conservadores que sostienen a Sánchez en La Moncloa, PNV y Junts. El otro incluye medidas exigidas por el Sindicato de Inquilinas y, previsiblemente, va más allá de lo que los partidos a la derecha del PSOE estarían dispuestos a convalidar en la Cámara Baja.

La fórmula para la entrada en vigor que se ha utilizado para el otro decreto, más consensuado con el resto de grupos, que sí se ha publicado este mismo miércoles, es la siguiente: «Se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible».

Sin embargo, el segundo decreto en materia de vivienda que ha aprobado el Gobierno en el último Consejo de Ministros, con medidas más ambiciosas que no cuentan con la mayoría de la Cámara Baja para salir adelante, se ha retrasado al jueves. Esa norma sólo incluía la prórroga automática de los alquileres, que en la práctica funcionan como alquileres indefinidos.

Fuentes de toda solvencia de la Cámara Baja aseguran que, en el caso en el que la mayoría del Congreso rechace este decreto, no entrarían en vigor sus medidas. De hecho, atribuyen el retraso de su publicación a evitar un problema de seguridad jurídica en el caso en el que se publique la medida en el BOE y, posteriormente, decaiga con el rechazo del Parlamento español.

Dos decretos Maricarmen

El primer decreto incluye:

Protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030. Regulación de alquiler de temporada y habitaciones Prohibición de la compra de casas por parte de fondos buitre hasta el 2028. Prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028.

Por otro lado, el segundo decreto incluye una medida que, a ojos del Ejecutivo, puede no suscitar tantos consensos entre los diferentes partidos que apoyaron la investidura de Sánchez: «Un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en un segundo real decreto».