Ferran Soriano defiende las trampas del City: «Todo se basa en una denuncia falsa»

Ferran Soriano hizo una comunicación pública horas después de que la Premier League confirmara que el City es culpable de 114 cargos de irregularidades financieras. El CEO del club citizen dejó claro en un vídeo que «todo el caso de la Premier League contra nosotros se basa en una sola acusación falsa». Tienen para apelar hasta este viernes 2 de octubre mientras la Premier League prepara una sanción histórica después de confirmar la culpabilidad del club.

La Premier League confirmó en la tarde del martes 29 de septiembre que el Manchester City es culpable de 114 irregularidades financieras de las 115 de las que se le acusó el pasado mes de febrero de 2023. «Una comisión independiente ha declarado al Manchester City culpable de todos los cargos relativos a las graves violaciones de las reglas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas y de la mayoría de cargos relacionados con su no cooperación con la investigación», escribió la Premier.

Incluso la Premier League ofreció información desconocida hasta la fecha sobre las maniobras financieras del Manchester City que inflaron los beneficios del club en más de 1.000 millones. «El propósito de estos esquemas era inflar de forma artificial los beneficios del club y reducir sus costes en más de 900 millones de libras durante el periodo en cuestión, para que pareciera que cumplían con las reglas financieras», afirmó la Premier League en el comunicado.

Ferran Soriano y el comunicado del City

Tras este comunicado, Ferran Soriano, CEO del Manchester City, se pronunció en un vídeo en el que defendió que todo lo que ha hecho el club citizen está amparado por la ley. «Quiero compartir algo de información relacionada con el proceso disciplinario en curso entre el Manchester City y la Premier League. Se ha hecho público un documento con una opinión de la comisión de la Premier League que es negativa para nuestros intereses», comenzó diciendo en el vídeo.

«Esto ha durado tanto que es importante recordarnos que todo el caso de la Premier League contra nosotros se basa en una sola acusación falsa: que el dinero personal del propietario fue de alguna manera y en secreto puesto en el club a través de algunos patrocinadores de Abu Dabi. Esto simplemente no es verdad. Se ha proporcionado evidencia irrefutable a la comisión de la Premier League que muestra que no pudo haber sucedido y que no sucedió. Esto incluye extractos bancarios, transferencias de dinero, testigos y todo lo necesario para demostrar categóricamente que el dinero no provino del propietario», afirmó.

Ferran Soriano prosiguió diciendo que: «Cada otra acusación falsa que nos han lanzado y que ha sido agresivamente comercializada y promovida proviene de esa simple, central y completamente falsa acusación. Sorprendentemente para nosotros y para nuestros abogados, después de casi dos años, la comisión de la Premier League ha emitido una opinión que respalda la teoría conspirativa de la Premier League. Para hacerlo, la opinión tuvo que ignorar en realidad la extensa evidencia proporcionada por el club con el fin de llegar a una conclusión que es claramente errónea».

Ferran Soriano también dejó claro que a partir de ahora «nos centraremos en el proceso de apelación independiente y también en todas las demás vías legales disponibles para nosotros con el fin de ganar el caso. Y tomaremos todas las acciones necesarias para proteger al club y buscar compensación de cualquier parte que intente dañarlo ahora y en el futuro». «Muy pronto, miraremos atrás a esto y lo reconoceremos como otro momento en nuestra historia en el que lidiamos con la adversidad y la superamos juntos», dijo en el vídeo.