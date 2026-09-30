Por qué vuelve Rafa Nadal a jugar un torneo de tenis y quiénes juegan el Academy Slam

Este sábado 3 de octubre a partir de las 16:00 horas, Rafa Nadal vuelve a disputar un partido de tenis en el Academy Slam que se disputa por el X aniversario de la academia situada en Manacor y que se ha convertido en una meca del tenis donde aprenden y estudian miles de jóvenes durante el año. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Rafa Nadal Academy Slam que se disputa este sábado y que contará con la presencia de leyendas del tenis como David Ferrer, Richard Gasquet, Andy Murray o Marat Safin.

La Rafa Nadal Academy celebra este sábado su décimo aniversario y lo hará con un torneo de leyendas que se ha denominado Academy Slam y que supondrá la vuelta al tenis de Rafa Nadal, que colgó la raqueta en noviembre de 2024 después de disputar las finales de la Copa Davis en Málaga. Desde esa fecha, esta será la primera vez en la que el mejor tenista de la historia de España se vista de corto para disputar un partido de tenis.

El ganador de 22 Grand Slams liderará el Team Nadal, que se enfrentará al Team Murray en una secuencia de partidos que comenzará a las 16:00 horas en la pista central de la Rafa Nadal Academy, en la que se vivirá un día que se alargará después del torneo con actuaciones musicales, food trucks, gastronomía y más para disfrutar de «una jornada inolvidable».

Quién forma parte del Team Nadal

El Team Nadal en la Rafa Nadal Academy Slam estará formado por Richard Gasquet y David Ferrer, que ha sido el último confirmado para estar en este torneo. Habrá que ver si en los últimos días se confirma la presencia de otra gran leyenda que se una al equipo de Rafa Nadal.

Quién está en el Team Murray

El Team Nadal se enfrentará en este torneo al Team Murray, que estará liderado por el tenista escocés, que de momento estará acompañado por Marat Safin. Se espera que a lo largo de estos días se confirmen más nombres que formarán parte de este equipo.

Contra quién juega Rafa Nadal en el Academy Slam

Todo hace indicar que Rafa Nadal disputará un partido de exhibición contra Andy Murray y después habrá que ver si también disputa algún partido más, como pueden ser unos hipotéticos dobles.