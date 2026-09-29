De la Fuente: «No queremos morir de éxito porque algún día nos pegarán un tarantantán»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras la victoria de España frente a Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El combinado nacional goleó a los balcánicos para seguir encarrilando su clasificación hacia los cuartos de final de la Liga de Naciones. Lamine Yamal, por partida doble, Marc Pubill y Nico Williams hicieron los goles del combinado nacional.

Luis de la Fuente celebró la victoria de España ante Croacia con un reconocimiento a sus jugadores y a la afición sevillana. El seleccionador quiso dar «las gracias a Sevilla» después de una noche en la que el Sánchez-Pizjuán se volcó con el equipo. «Desde el recibimiento ha sido increíble. Ha habido un ambiente sensacional. Estamos contentos porque ha habido un gran rendimiento. Somos un equipo ambicioso y con ganas de mejorar. Esa es la mejor noticia», aseguró.

El técnico puso en valor el juego de España y la dificultad del adversario. «Es muy difícil hacer lo que hacen estos jugadores. El primer tiempo podía haber terminado 4 o 5-1 tranquilamente», afirmó. De la Fuente recordó que Croacia es «una gran selección que defiende fuerte y bien y tiene gran juego aéreo», por lo que exigía estar preparado para distintas situaciones. «Cuando tenemos balón, tenemos la virtud de hacerlo circular y dominar el juego», añadió.

La magia de Lamine, al servicio del equipo

Lamine Yamal ocupó una parte importante de la comparecencia. De la Fuente elogió su actuación, pero también su actitud y su capacidad para hacer mejores a los compañeros. «Tiene muchas ganas de seguir creciendo y mostrar al mundo el tipo de futbolista que es. Estamos encantados, tiene un comportamiento natural y humilde. Hemos disfrutado de su magia al servicio del equipo», explicó.

El seleccionador destacó que su aportación fue más allá de los goles. «También ha sido asistente. Eso todavía lo hace mucho mejor jugador. En el futuro será mejor por lo que hace en lo colectivo que en lo individual», sostuvo. Aunque reconoció que le gusta poco hablar de individualidades, insistió en la generosidad del delantero: «Pone todo al servicio del grupo. Es una suerte que esté con nosotros porque le queremos mucho y estamos felices con él».

De la Fuente también reivindicó a los futbolistas españoles al hablar del Balón de Oro. «El Balón de Oro debe varios al fútbol español y son los mejores del mundo. Da igual Fabián que Lamine, Rodrigo, Cucurella o Ferran. Ojalá les pongan en valor», afirmó.

«No han tocado techo»

Pese a la victoria, el técnico rechazó cualquier sensación de conformismo. «Por exigencia personal soy muy perfeccionista y estoy convencido de que siempre se puede mejorar, y estos jugadores igual. El margen de mejora es muy grande. No han tocado techo y es una selección muy joven», aseguró. De la Fuente advirtió del peligro de pensar que todo está hecho: «Un día nos pegarán un tarantantán y hablaremos de lo contrario. Se puede mejorar».

Sobre la gestión del vestuario y las alternativas que tiene para formar el equipo, explicó que primero trabaja con personas y después con futbolistas. «Son tan buenos que podríamos hacer dos onces similares. Convivimos con buenas personas, compañeros y gente generosa. Anteponen el bien colectivo», destacó.

Los goles encajados tampoco alteraron su valoración. «Sabes que siempre te pueden generar ocasiones y hacerte goles. El equipo sigue teniendo contundencia y pegada. No me inquieta nada», señaló. Incluso añadió: «En otros momentos estaría pensando en el equilibrio defensivo, pero con meter más goles que el rival estoy feliz. Estoy muy contento con los aspectos futbolísticos del grupo».

En el apartado físico, descartó una lesión de Zubimendi después de la conversación que mantuvieron durante el cambio. «Me había asustado porque pensé que se había lesionado. Notaba los gemelos contracturados y ha sido lo mejor. No tiene lesión», aclaró. También anunció pruebas para Grimaldo, que sintió molestias en el cuádriceps durante el calentamiento.

Por último, el seleccionador elogió a Cucurella. «Ha estado sensacional», resumió. De la Fuente relacionó su actuación con la confianza que encuentra en la selección: «Un jugador con seguridad multiplica su rendimiento. Es muy seguro y muy brillante. Ha demostrado el nivel de jugador que es. Una gran alegría para nosotros».