Vuelve un clásico del tenis: Rafa Nadal se enfrentará a Andy Murray en un partido de exhibición el 3 de octubre

El tenis está de celebración. Rafa Nadal ha anunciado que Andy Murray será su rival en el partido de exhibición que jugará el próximo 3 de octubre con motivo de la celebración del décimo aniversario de su Academia. El británico, también retirado de las pistas, ha aceptado el reto y la afición volverá a disfrutar de uno de los grandes clásicos del tenis.

El propio Rafa Nadal ha desvelado, a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, el nombre del primer jugador confirmado para el Rafa Nadal Academy Slam. En el vídeo, Rafa invita personalmente a Murray a regresar a la Academia en Mallorca: «Sé que has estado practicando mucho, casi como un profesional. Yo no puedo practicar tanto como tú, pero creo que todavía puedo ser competitivo».

El manacorí le reta a «reunir a algunos de sus amigos» para enfrentarlos a los suyos. «Podemos hacer una competición por equipos aquí, en la Academia, para celebrar el décimo aniversario. Sería fantástico para todos los que estamos aquí en la Academia poder darte de nuevo la bienvenida», concluye Rafa en su mensaje a Murray.

El escocés ejercerá como capitán del Team Murray, que se enfrentará al Team Rafa, en una jornada que volverá a reunir sobre la pista a dos de los grandes protagonistas de una de las generaciones más importantes de la historia del tenis.

Nadal contra Murray, 10 años después

Durante sus carreras profesionales, Nadal y Murray se han enfrentado 24 veces con un balance favorable al de Manacor por 17-7. El último encuentro entre ambos fue en 2016 en semifinales del Masters 1000 de Madrid y acabó con victoria del escocés por 7-5 y 6-4. Se tomaba así la revancha de la derrota en Montecarlo, también en semifinales, por 2-6, 6-4 y 6-2. Un torneo que terminó ganando el balear.

10 años después, dos de las mejores raquetas de la historia del tenis volverán a enfrentarse en un partido de exhibición. Esta vez será en la Rafa Nadal Academy para festejar los 10 años de las instalaciones. Ambos forman parte del llamado Big 4 del tenis masculino junto a Novak Djokovic y Roger Federer. Los cuatro regalaron grandes duelos entre sí y el de este 3 de octubre también promete.

Esta será la tercera vez que Murray visite la Academia tras hacerlo en 2016 durante una sesión de entrenamiento y repetir en 2019, esta vez, para disputar el Rafa Nadal Open de 2019.