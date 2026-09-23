Xavi, Klopp, Zidane, Forlán…: el 40% de los banquillos del Mundial cambia de dueños

El Mundial del pasado verano ha provocado un auténtico terremoto en los banquillos de los países participantes. 20 de las 48 selecciones que disputaron el torneo este verano estrenan seleccionador en el primer parón del fútbol de clubes de la temporada europea. Los debuts más esperados se darán en los banquillos de los equipos nacionales de tres potencias del fútbol del Viejo Continente. Jürgen Klopp (Alemania), Zinedine Zidane (Francia) y Xavi Hernández (Holanda) inician sus nuevos proyectos tras años lejos de los banquillos.

La ausencia más larga ha sido la del ex técnico del Real Madrid. Seis años sin entrenar acumula Zinedine Zidane, que sólo ha dirigido al conjunto blanco en su exitosa y peculiar carrera como técnico. Zizou inicia una nueva era en la selección bleu tras 14 años de mandato de Didier Deschamps. La reconfiguración del calendario de cara a este curso hace que este parón abarque dos semanas y media de competición.

La Francia de Zidane contará con cuatro partidos de la fase de grupos de la UEFA Nations League en un lapso de 11 días. El seleccionador galo se estrenará a domicilio ante Turquía y Bélgica y culminará el parón recibiendo en Francia a Italia y Bélgica.

El campeón del mundo en Francia 1998 ha apostado por la seriedad en su primera concentración, con menor presencia de los medios en las comparecencias y eliminando el ‘desfile’ de cámaras que se producía en la llegada de los jugadores. También irrumpe con ilusión renovada y con un plan para volver a la cima la selección alemana. Jürgen Klopp ha abandonado su retiro al frente de la factoría futbolística de Red Bull para liderar a la Mannschaft tras años de fracasos en los grandes torneos.

Una de las principales novedades del ex técnico del Liverpool es la convocatoria de hasta 44 jugadores, que conformarán dos equipos. Klopp ha explicado que no se trata de una unidad A y B, y que ambas plantillas mezclarán diferentes perfiles. También apuesta el nuevo seleccionador germano por recuperar la identidad nacional del equipo, apelando a un «patriotismo positivo» para devolver la fe a una Alemania que encadena tres Mundiales seguidos cayendo en fase de grupos.

Precisamente, el estreno de Jürgen Klopp al frente del combinado germano se dará ante otro de los técnicos debutantes en este parón. Países Bajos sorprendió anunciando a Xavi Hernández como sucesor de Ronald Koeman al frente de la Oranje. El ex técnico culé, que también relevó a Koeman en el banquillo del FC Barcelona, vivirá su primera experiencia en el fútbol de selecciones. El de Terrassa tendrá un debut soñado, recibiendo a Alemania en el Johan Cruyff Arena.

El debut de otros grandes nombres: Forlán, Márquez, Viera…

Los citados seleccionadores de Francia, Alemania y Países Bajos no son los únicos grandes nombres que se estrenan en este parón. Diego Forlán se pondrá al frente de Uruguay tras el fiasco de la etapa de Marcelo Bielsa. Rafa Márquez hará lo propio con México después de la salida de Javier Aguirre. Otro ex futbolista de renombre, como Patrick Viera, asume el cargo en Senegal. También debuta el español Robert Moreno en una de las potencias asiáticas: Corea del Sur.

Este parón de selecciones también será especial por el adiós definitivo de Leo Messi a la selección argentina, donde su técnico, Scaloni, también apunta a dejar la Albiceleste a final del año. Inglaterra, pese a las fuertes críticas por su derrota ante Argentina en el Mundial, mantiene su apuesta por Tuchel; al igual que Brasil con Carlo Ancelotti. La ausencia de Italia en el torneo mundialista provocó el enésimo cambio de ciclo, con el regreso de Roberto Mancini a la Azzurra.