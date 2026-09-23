Fani Carbajo muestra el resultado de su operación facial: «Tengo la cara deformada»

Desde su participación en la primera edición de La isla de las tentaciones, Fani Carbajo no ha dejado de trabajar en diversos proyectos en televisión, como es el caso de Supervivientes. Pero no todo queda ahí, puesto que también cuenta con su propio canal en Mtmad, llamado Mi momento. En la última entrega compartida hasta la fecha, hemos podido ver cómo Fani ha querido sincerarse con sus seguidores. «Me vais a acompañar porque me voy a operar», comienza diciendo. Y es que lleva muchos años arrastrando un complejo físico al que ha querido finalmente poner remedio con una intervención en quirófano.

Entre otras tantas cuestiones, Fani Carbajo reconoció que hace cuatro años se planteó hacerlo, pero le dio mucho miedo y no terminó de dar el paso. Algo similar ocurrió hace dos años, hace uno y, ahora, finalmente se ha armado de valor para someterse a esta intervención quirúrgica. «Siempre he tenido mucho complejo de esta parte del labio, que lo tengo muy alargado», explicó a los espectadores de su canal de Mtmad. Y añadió: «Al recortarlo, van a levantarlo. No llevo ácido ni nada, es natural. Cuando me he puesto ácido, como lo tengo abajo, se me pronuncia mucho para delante y parezco un pato». Por si fuera poco, fue mucho más allá: «Ya no voy a tener boca de pato porque lo recortan y lo van a levantar un poquito», expresó, respecto a cómo iba a ser la intervención quirúrgica.

Además, cuando se le quite la cicatriz, Fani Carbajo ha desvelado que tiene la opción de ponerse «un poco de ácido» con la firme intención de que no se le vean mucho los dientes. Lejos de que todo quede ahí, la creadora de contenido no ha tenido reparos a la hora de contar cuánto le cuesta esta operación estética, que asciende a 6.000 euros.

Es más, ha reconocido que, unas semanas después de la intervención y si así lo quisiera, podría también hacerse el láser para tapar la cicatriz. «Esta va a ser la primera y única cirugía facial que me hago. Me considero una persona guapa y no me hace falta operarme más», continuó sincerándose con los espectadores de su canal de Mtmad. Y añadió: «Tengo complejo y que te insulten sabiendo que tengo ese complejo no está bien. Intento tomármelo a cachondeo, pero desde pequeña tengo este complejo».

Cabe destacar que la doctora que se ha encargado de la operación de la ex concursante de Supervivientes es la hermana del director de la clínica. Y es que llegó a ese lugar por otra cuestión diferente, como es la de hacerse una liposucción tras haber engordado al pesar 64 kilos. «Tenía grasa localizada que no había manera de quitar, pero según me vio el médico, me dijo que no me iba a operar, que no tenía grasa y que mi cuerpo no había que meterlo en un quirófano», confesó.

Y añadió: «Me dijo que tenía retención de líquidos y celulitis. Me puso en manos de la nutricionista de la clínica y he adelgazado dos kilos y medio. En otra clínica, donde ahora se operan todas, me dijo que lo tenía perfecto para una liposucción. Ahora que estoy adelgazando, veo que no me hace falta».

Lejos de que todo quede ahí, en la entrega de Mtmad, Fani Carbajo quiso compartir con sus seguidores el resultado de la operación facial a la que se ha sometido. Aun con la cara visiblemente inflamada, deja claro que el labio le ha quedado «muy natural». Y lo explica: «No me voy a fijar en la inflamación y en cómo tengo de deformada la cara. En el caso de que se vea un poquito más el diente, me pincharía».

Acto seguido, fue mucho más allá: «A mí me gusta, pero tengo la cara deformada de la anestesia y todo. Esta es la realidad de después de una operación. Podía haberme esperado y salir monísima, pero hay que mostrar la cara B, la cara inflamada y cómo salimos de quirófano. Cuando se me baje la inflamación y esté bien, ya me veréis».