‘Supervivientes All Stars’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 22 de septiembre?

La pasada noche del 22 de septiembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de una nueva entrega de Supervivientes All Stars. Mediante la conexión de Tierra de Nadie, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer todo lo acontecido en la isla durante las últimas horas, que no ha sido poco. Y es que los enfrentamientos no han cesado entre los participantes. De hecho, uno de los temas a tratar fue la permanencia de Asraf Beno. Pues, en la gala del domingo, el marido de Isa Pantoja rompió a llorar y manifestó su deseo de abandonar el programa. Una actitud que algunos concursantes tacharon de estratega e intensa.

Así pues, en la gala de anoche, Jorge Javier Vázquez le preguntó si se había pensado bien su decisión. «Te voy a hacer la pregunta de manera formal. Lo que me digas es en firme. Asraf Beno, ¿quieres abandonar Supervivientes All Stars?», le preguntó el comunicador. Ante ello, el concursante fue directo. «No», dijo. Y es que Asraf Beno ha optado por recular y cambiar de actitud. «Lo he pensado bastante, nunca me había visto así, nunca había pensado en abandonar Supervivientes. Esa noche lo pasé fatal y se me vino todo encima», indicó. Pero esto no fue lo único que vimos en el programa de ayer. La audiencia tuvo la oportunidad de ser testigo de una nueva ceremonia de salvación.

¿Quién ha sido el concursante salvado ayer, 22 de septiembre, en ‘Supervivientes All Stars’?

Los nominados se sentaron en un asiento, el cual tenía cada uno un cubo encima. Así pues, se les explicó que, si les caía el líquido negro, significaba que seguían nominados de cara al jueves. Pero si les caía el líquido blanco, se libraban de la expulsión. Rosa Benito, Asraf Beno, Laura Cuevas y Yola Berrocal eran los concursantes que se disputaban la salvación, pues son los nominados de la semana.

Nada más comenzar la gala, Yola Berrocal descubrió que permanecía nominada. Pero, lejos de quedar aquí, descubrió que estaría nominada hasta el jueves. Pues, fue bañada por el líquido. Un destino que también compartió Laura Cuevas. Por lo tanto, el nombre del salvado quedaba entre Rosa Benito y Asraf Beno. Pero, lejos de alargar mucho el momento, al final, se reveló el nombre del participante favorito por el público. Así pues, Asraf Beno fue el salvado por la audiencia.

«¡Gracias por esa energía! ¡Os amo!», dijo con euforia. Una actitud muy diferente si la comparamos con la que tuvo el domingo, que quería abandonar la aventura. Por lo tanto, Rosa Benito, Yola Berrocal y Laura Cuevas son las concursantes que se disputan su permanencia en el reality. ¿Quién será la segunda expulsada de la edición? ¡En unos días lo descubriremos!