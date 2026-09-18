‘Supervivientes All Stars 3’: lista completa de nominados de esta semana

Ocupando ya su franja en la noche de los jueves, Supervivientes All Stars 3 regresó la pasada noche del 17 de septiembre de la mano de una nueva gala. El popular formato de supervivencia se ha convertido en una de las apuestas más seguras y vistas de Mediaset España. Y es que nunca deja indiferente a nadie. Así pues, en la gala de anoche, los espectadores tuvieron la oportunidad de ser conocedores de todo lo acontecido en la isla durante las últimas horas. Pues, además de tener que ser trasladados de ubicación por las protestas garífunas, están viviendo los primeros estragos de la convivencia, la falta de comida y las picaduras de los insectos.

Durante la gala, el público pudo ver a los participantes hacer frente a nuevas pruebas físicas con el objetivo de recibir ciertas recompensas. De hecho, así fue como se dividieron las nuevas localizaciones por equipos. Además, en la Palapa, los concursantes tuvieron la oportunidad de debatir ciertas situaciones que han tenido lugar durante los últimos días. Por lo tanto, las discusiones y las acusaciones no han faltado en ningún momento. Asimismo, lejos de quedar aquí, se celebró la primera expulsión de la edición y nuevas nominaciones.

¿Quiénes son los nuevos nominados de ‘Supervivientes All Stars 3’?

Antes de comenzar con las nominaciones, los capitanes de cada equipo tuvieron que disputarse un juego muy importante. El ganador tendría la oportunidad de concederle la inmunidad a uno de los concursantes. El otro capitán, en el caso de perder, nominaría a alguien de manera directa. Así pues, teniendo en cuenta que los capitanes son Rubén Torres y Marta Peñate, ganadores de las primeas ediciones de Supervivientes All Stars, el duelo no dejó indiferente.

Torres se hizo con la victoria, por lo que hizo inmune a Chiqui. «Tanto que se ha dicho que ha sido nuestra reina, Chiqui. Lo está dando todo en la playa y en la supervivencia, se lo merece», indicó él. Por su parte, Marta Peñate sentenció a Asraf Beno. «Me hubiera gustado no nominar a ninguno. Pero Asraf ha sido el único con el que he discutido», explicó.

Asimismo, Damián e Ivana fueron los lideres de sus equipos. Por lo tanto, uno a uno fue revelándole a Jorge Javier Vázquez el nombre de la persona que querían nominar esta semana. Una situación que puso en la palestra a Asraf Beno, Rosa Benito, Yola Berrocal, Laura Cuevas y Yulen. Eso sí, no son los nominados oficiales hasta el próximo martes. Una de las grandes novedades de Supervivientes All Stars 3 es que hay pruebas que ayudan a evitar la nominación. Por lo tanto, estos concursantes deberán disputarse una prueba física que les ayudará a dejar atrás esta lista. ¿Quién se librará de la nominación? Pronto lo descubriremos.