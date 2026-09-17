Quién es Ana Hinestrosa: su edad y su pasado con Toñi Moreno en Canal Sur

Ana Hinestrosa se ha convertido en una de las incorporaciones más comentadas de la nueva temporada de RTVE, tras dar el salto a La 1 y La 2 después de consolidarse como uno de los rostros de referencia de las mañanas de Canal Sur en el programa matinal Hoy en día. Repasamos quién es esta periodista malagueña, cuántos años tiene y cómo fue su etapa junto a Toñi Moreno en la televisión autonómica andaluza. Pese a que era una de las presentadoras más queridas de Andalucía gracias a su especial implicación en asuntos que afectan de lleno a los ciudadanos, ha preferido dar el salto para entrar de lleno en la información política.

Su edad y sus orígenes en Málaga

Ana Hinestrosa Rodríguez es natural de Málaga, ciudad con la que mantiene un vínculo muy especial, aunque ahora ha tenido que mudarse a cientos de kilómetros para regresar a Madrid, donde ya pasó una importante etapa en sus estudios y dando sus primeros pasos en televisión. Coincidiendo con el 35 aniversario de la cadena, en febrero de 2024, escribió en redes sociales que la televisión autonómica «hoy cumple mis mismos años», lo que sitúa su edad actual en torno a los 37 años.

Se formó en la Universidad de Málaga y en el Instituto RTVE, dando sus primeros pasos profesionales en 101 TV, una de las principales canteras de la televisión local andaluza.

Seis años en las mañanas de Canal Sur en ‘Hoy en día’

Antes de recalar en Canal Sur, Hinestrosa acumuló experiencia en formatos a nivel nacional como Ya es mediodía (Telecinco), Espejo Público (Antena 3) y Equipo de Investigación (laSexta), además de participar en Desaparecidos, el proyecto de TVE impulsado por Paco Lobatón y presentado por Silvia Intxaurrondo, recuperando el espíritu del histórico Quién sabe dónde.

En 2020 se incorporó a Canal Sur como copresentadora de Hoy en día, el magacín matinal de la cadena andaluza. Primero compartió plató con Fernando Díaz de la Guardia (antes de su salida a Cuatro) y, en sus últimas temporadas, con Toñi Moreno, encargada de liderar las mañanas de la autonómica.

Con ella ha vivido los mejores momentos de audiencia, logrando rozar el 20% de cuota de pantalla y siendo líder indiscutible en Andalucía sobre el resto de cadenas nacionales, dejando claro que han sabido captar al público.

Tras seis años compaginando las mañanas con otros programas como de Tal astilla, tal palo e incluso presentar las Campanadas, Hinestrosa se despidió de Canal Sur el pasado julio entre lágrimas, en una emotiva despedida en la que sus propios compañeros le prepararon un vídeo recopilatorio de su etapa en el programa, con Toñi Moreno visiblemente emocionada a su lado.

Apenas unas semanas después, la periodista malagueña anunciaba su fichaje por RTVE para incorporarse a Malas Lenguas, en La 1, junto a Gonzalo Miró y Esther Palomera, empezando esta nueva etapa el pasado 31 de agosto.