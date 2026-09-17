Maite Galdeano quiere vender la nuda propiedad de su casa para que sus hijos no la hereden: ¿harías lo mismo en su situación?

La vida de Maite Galdeano dio un giro de 180 grados cuando dejó de tener relación con sus hijos, Cristian y Sofía Suescun. Un distanciamiento que, a juzgar por la última decisión que ha tomado, parece estar lejos de solucionarse. A través de sus redes sociales, la ex concursante de Gran Hermano ha desvelado que tiene intención de vender la nuda propiedad de sus inmuebles para evitar que sus hijos los reciban de herencia. De esta manera, obtendría el dinero de la venta, pero conservaría el usufructo y, por tanto, el derecho a seguir viviendo en la residencia durante el resto de su vida. Tras su fallecimiento, el comprador pasaría a disponer plenamente de los derechos del inmueble.

Pero sus planes van más allá. Maite también ha asegurado que, cuando cumpla 80 años, pretende «liquidar todo lo que tiene». «Gastaré como jamás en la vida he gastado, quemaré hasta la última pela», sentenciaba, dejando más que claro que si finalmente queda algo, las únicas que se lo llevarán serán sus perras. Pero ahora, bien, desde COOL queremos saber qué opinión tienen nuestros lectores al respecto. Si estuvieras en la situación de Maite Galdeano, ¿harías lo mismo? ¿O consideras que su decisión es demasiado drástica pese al distanciamiento que mantiene con sus hijos? ¡Vota en nuestra encuesta!