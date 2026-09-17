La Reina Letizia vuelve al colegio donde ya apuntaba maneras: delegada, bailarina y peleona con la ‘z’

Hay fotografías que explican mejor una historia que cualquier discurso. Este jueves, la Reina Letizia ha protagonizado una de ellas en Oviedo, aunque no precisamente en un escenario institucional. La monarca ha regresado al colegio público La Gesta, el centro en el que estudió durante buena parte de su infancia, y allí se ha encontrado con una escena que no se repite en ninguno de sus actos oficiales: antiguos profesores que todavía recuerdan cómo era cuando apenas levantaba unos palmos del suelo y niños que, sin conocer aquella historia, hoy ocupan las mismas aulas en las que ella aprendió a leer, escribir y dar sus primeros pasos hacia la vida adulta.

La elección de La Gesta para inaugurar oficialmente el curso escolar 2026-2027 ha convertido la tradicional cita de septiembre de la Reina en una jornada con un marcado componente personal. Letizia conoce el colegio de primera mano porque fue alumna del centro entre 1980 y 1986, cuando cursó allí entre segundo y octavo de EGB. Casi cuatro décadas después, ha vuelto a atravesar sus puertas convertida en Reina de España.

Esta vez, sin embargo, no ha regresado para hablar únicamente de educación. Durante su recorrido por el centro ha podido comprobar cómo ha cambiado La Gesta y conocer algunos de los proyectos que actualmente se desarrollan en sus aulas. Pero entre actividades STEAM, tecnología 3D, clases bilingües, programas de bienestar emocional y sesiones de yoga, han sido los encuentros con los niños y, especialmente, con sus antiguas profesoras, los que han dado a la jornada su lado más personal. Uno de los momentos más espontáneos se ha producido en Infantil. Letizia se ha acercado a los pequeños y ha compartido pupitre con ellos mientras trabajaban en distintas actividades. En mitad de la conversación, una niña de cuatro años se ha aproximado a la Reina para contarle un secreto al oído, provocando una reacción de sorpresa que se ha convertido en una de las imágenes más simpáticas de la jornada. Una escena aparentemente sencilla que contrasta con la habitual solemnidad que rodea a la monarca y que ha permitido verla interactuar con los niños de una manera especialmente natural.

La visita también ha tenido una segunda celebración. Letizia cumplió 54 años el pasado martes, 15 de septiembre, y los alumnos de La Gesta han querido felicitarla. En el patio, los escolares han entonado el Cumpleaños feliz y después han coreado su nombre mientras le entregaban dibujos y carteles. La Reina ha respondido con saludos, choques de manos y abrazos antes de posar junto a ellos para la fotografía de grupo.

Pero el momento que probablemente más conectaba con su propia historia estaba reservado para el final. Seis mujeres que formaron parte de su etapa escolar han acudido al centro para volver a verla. Entre ellas estaban su antigua tutora, Estrella Itza, y varias de las maestras que le dieron clase durante aquellos años. Algunas ya están jubiladas, pero han querido hacer un hueco en su agenda para reencontrarse con aquella alumna que abandonó La Gesta hace casi cuarenta años.

Y sus recuerdos sobre aquella niña distan mucho de la imagen institucional que hoy acompaña a Letizia. Sus antiguas profesoras la describieron como «viva, inquieta, observadora y muy abierta», una alumna con una especial afición por la lectura, la Lengua y la poesía. También recuerdan su disciplina y su capacidad de trabajo, pero sin convertirla en una niña alejada de sus compañeros: como cualquier otra alumna, también hacía sus trastadas y encontraba asignaturas que se le resistían más que otras. Había, además, detalles que ya dejaban entrever una personalidad con carácter. Uno de ellos era tan pequeño como significativo: Letizia insistía en que su nombre debía escribirse con ‘z’, aunque en su expediente escolar quedó registrado con ‘c’. También llegó a postularse como delegada de clase y compaginó sus estudios con las clases de ballet que recibía en el propio colegio.

La comunicación también estuvo presente desde aquellos primeros años. La relación con su abuela paterna, la locutora Menchu Álvarez del Valle, hizo que la futura Reina comenzara a familiarizarse con la radio. Al salir de clase acudía en ocasiones a la emisora y se acercaba a los micrófonos, una afición que años después acabaría convirtiéndose en su profesión. Antes de llegar a Zarzuela, Letizia estudió y trabajó como periodista, pasando por distintos medios de comunicación.

Por eso el regreso de este jueves tiene algo de viaje en el tiempo. En La Gesta no solo la esperaba el presente del colegio, sino también una parte de su pasado. Las profesoras que la conocieron entonces siguen siendo capaces de poner rostro y personalidad a aquella niña mucho antes de que se convirtiera en la mujer que hoy ocupa el trono junto a Felipe VI. No es, además, la primera vez que Letizia vuelve al centro. En 2008, cuando todavía era princesa de Asturias, acudió junto a Don Felipe para celebrar el 50 aniversario de La Gesta. Aquel día también recorrió las instalaciones y volvió a encontrarse con algunas de sus antiguas maestras. Durante aquella visita pudo comprobar incluso cómo el espacio en el que había recibido sus clases de ballet se había convertido en un aula de Educación Infantil.

La relación entre la Reina y el colegio ha continuado desde entonces. De hecho, el consejo escolar ha aprobado una propuesta para que el salón de actos lleve el nombre de Letizia, una iniciativa que demuestra la huella que dejó su antigua alumna en la comunidad educativa. Así, mientras el curso escolar echaba a andar oficialmente en Asturias, Letizia ha vivido una particular vuelta a clase. Ha conocido las herramientas con las que estudian ahora los niños, ha compartido juegos y conversaciones con los más pequeños, ha recibido un cumpleaños cantado a pleno pulmón y, sobre todo, ha vuelto a mirar a los ojos a las mujeres que la conocieron antes de que su vida cambiara para siempre.