El motivo por el que la Reina Letizia escribe su nombre con Z

La Reina Letizia se ha convertido en un icono. El 1 de noviembre de 2003 la Casa Real anunció su compromiso con don Felipe VI. En un primer momento hubo ciertas personas que pusieron en duda sus capacidades, pero el tiempo ha demostrado que la consorte está capacitada para desarrollar cualquier actividad. Dejando a un lado su formidable elegancia, se puede decir que la madre de la princesa Leonor es una de las mujeres más influyentes de los últimos tiempos. Su buena reputación ha cruzado fronteras y la presa internacional se ha hecho eco de sus méritos. La Reina Letizia ha inspirado a muchas mujeres, pues nunca ha dejado de luchar y poco a poco ha conseguido el puesto que se merece.

Han pasado más de dos décadas desde que la Reina forma parte de nuestras vidas, aunque todavía hay muchas cosas que no se conocen de ella. En las últimas horas ha salido a la luz un dato que no ha dejado indiferente a nadie. ¿Por qué escribe su nombre con Z y no con C? Doña Letizia, antes de empezar su relación con Felipe VI, ya era un rostro muy conocido gracias a su carrera periodística. En una de sus intervenciones comentó el motivo por el que había tenido que modificar su nombre.

«Hubo que pedir en el año 72 un certificado a Roma para que llegara al obispado de Oviedo, porque soy asturiana. Llegó el certificado y el funcionario del registro civil lo copió tal y como vino de Roma, que vino con la Z. Y desde entonces, en todos los papeles oficiales estoy con la Z», declaró exactamente. A pesar de que se han escrito muchos libros sobre ella, esta curiosidad todavía no había transcendido y ha generado un gran interés.

Otras curiosidades sobre la Reina Letizia

Todo el mundo sabe que doña Letizia trabajaba de periodista cuando conoció a Felipe VI. Esta profesión le ha acercado a rostros tan conocidos como la escritora Sonsoles Ónega. Coincidieron en la misma cadena durante una temporada y se hicieron muy amigas. Dicha relación continúa en la actualidad, tanto es así que Su Majestad acudió a una firma de libros que Sonsoles organizó en un conocido centro comercial de Madrid para celebrar el éxito de ‘Las hijas de la criada’. Letizia esperó su turno como si fuera una persona más y se dejó fotografiar por sus admiradores.

Dejando a un lado su bonita conexión con la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’, también hay que subrayar que fue alumna de Pedro Piqueras. El mítico presentador desveló que durante uno de sus cursos coincidió con la actual reina de España y enseguida se dio cuenta de que era una mujer muy inteligente con un brillante futuro por delante. «Es verdad que cuando yo decía que ‘quién quiere hacer algo’, ella era la que levantaba la mano para hacer preguntas. Era una persona como muy avispada y muy interesada en todo lo que se decía».

Piqueras se encontró con Letizia con el paso del tiempo y se acercó para mantener una breve conversación. «Ella trabajaba en Bloomberg presentando, la vi en un restaurante y la dije que qué bien lo estaba haciendo. Ha tenido un carrerón. Fíjate si ha tenido un carrerón que ha terminado de reina». Fuentes cercanas aseguran que Letizia sufrió mucho cuando se vio obligada a renunciar a su brillante trayectoria. De hecho, cada vez que tiene la ocasión y desarrolla uno de sus míticos discursos.

Un rocódromo en Zarzuela

La biografía de la Reina Letizia está repleta de curiosidades. Por todos es conocido su gran afición al deporte, pero pocos saben que en su momento mandó construir un rocódromo en Zarzuela para practicar su actividad preferida. Es una fiel seguidora de dicha disciplina y siempre que puede le dedica unas horas, por eso tiene unos brazos y una espalda tan musculada. «El motivo por el que tiene los brazos tan tonificados es que hace escalada. No es porque haga pesas, es por la escalada», desveló la periodista Paloma Barrientos. «Este deporte, con media hora o una hora a la semana, te permite tener tus brazos tonificados».

También hay que destacar que dentro del palacio Su Majestad conserva un huerto que creo doña Sofía. Ambas siguen una dieta muy saludable basada en productos naturales, por eso a Letizia le pareció una idea estupenda tener un espacio propio para poder cultivar sus frutas y verduras.