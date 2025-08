Laporta no aprende: promete la inscripción de Joan García con frases idénticas a cuando lo hizo con Olmo

El Barcelona no aprende. Hace ya más de un mes que el club anunció el fichaje de Joan García y todavía no han podido inscribirle. Joan Laporta ha echado mano del discurso que utilizó con Dani Olmo el año pasado para intentar transmitir un mensaje de tranquilidad al barcelonismo y al jugador. El presidente dijo este sábado, desde Corea, que tienen varias vías para inscribir al ex portero del Espanyol, «no depende de la baja de Ter Stegen».

Hay que recordar que el año pasado el Barça ya estuvo en esta misma situación con el famoso caso Dani Olmo. El club inscribió al jugador de forma momentánea en verano por la baja de larga duración de Christensen. Pero esa ficha tenía fecha de caducidad, enero de 2025, porque era cuando estaba prevista la vuelta del danés. Para entonces debían tener solucionados sus problemas económicos para poder inscribir a Olmo y Pau Víctor. Pero no fue así.

Llegado el mes de diciembre, el club catalán seguía sin estar dentro de la regla 1:1 para poder inscribir a los dos jugadores. No obstante, Laporta reconoció que estaban «trabajando» en ello y «estamos estudiando todas las vías». El presidente azulgrana explicó que «una de ellas es la vía judicial y apelando que el margen que deja Ter Stegen (lesionado de larga duración) nos deja margen para inscribir a Dani».

Pero la Liga no lo veía igual que el mandatario catalán y no permitía las inscripciones de Olmo y Pau Víctor. Laporta insistía en que tenían varias vías, como asegura con Joan García, y tuvo que tirar de la palanca CSD después del no de la Liga y la RFEF. El Consejo Superior de Deportes apareció al rescate del Barcelona para permitir que los dos futbolistas pudiera jugar tras estimar la medida cautelar urgente solicitada por el club y por los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor.

El Gobierno de Pedro Sánchez le concedía la inscripción temporal hasta resolver definitivamente el procedimiento. Un proceso que tuvo fumata blanca unos meses después, en abril, donde de nuevo el CSD le dio la razón al Barça agarrándose a un motivo surrealista: la «incompetencia» del Convenio de Coordinación RFEF-Liga para negar las licencias de los futbolistas. Aunque la Liga y la RFEF seguían opinando diferente.

Laporta repite la historia con Joan García

De esta manera, la institución que dirige el socialista José Manuel Rodríguez Uribes adulteraba todas las competiciones en las que participaba el Barcelona de Hansi Flick, ya que ni la Liga ni la RFEF habían dado el visto bueno a sus inscripciones por los problemas económicos. Cuatro meses después parece que Laporta ha desempolvado aquel discurso del cajón cambiando el nombre de Dani Olmo por el de Joan García.

«Las inscripciones van progresando adecuadamente, pero es mejor hacer el trabajo y no irlo ventilando. Hacemos lo que debemos hacer y estamos convencidos de que podremos inscribirlos. La inscripción de Joan García no depende de la baja de Ter Stegen. Lo que pasa es que vía la baja de Ter Stegen que, como sabéis, es una baja importante, es la más directa para hacer la inscripción», explicó el presidente a los medios durante la gira del Barcelona en Corea.

Joan García ha apostado fuerte por venir al Barcelona, el gran enemigo del Espanyol, y a dos semanas de comenzar la Liga todavía no está inscrito. El club quiere volver a hacer la trampa utilizando la lesión de Ter Stegen para inscribir al meta español, pero de momento no han conseguido entrar en la regla 1:1 y siguen sin poder convencer a la Liga para que acepte su inscripción.

El discurso sigue siendo el mismo que con Olmo, que tienen varias vías para inscribirle y que se hará pronto, pero la realidad es que están igual que con el internacional español. Veremos si lo consiguen o si vuelven a tirar del CSD para que les salve otra vez.