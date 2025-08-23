Levante – Barcelona, en directo hoy: a qué hora es y última hora del partido de Liga en vivo online gratis

El Ciutat de Valencia acoge este apasionante partido entre el Levante y el Barcelona en la jornada 2 de la Liga. En este choque el cuadro granota espera poder dar la sorpresa y darle una alegría a sus aficionados, mientras que los de Hansi Flick no pueden confiarse ante un recién ascendido y tendrán que ir con todo para lograr los tres puntos y seguir en lo más alto de la tabla. En la web de OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Levante – Barcelona.

Levante – Barcelona, en directo

Así está la Liga

Es cierto que la Liga acaba de comenzar, pero el Barcelona llegaba a esta jornada 2 del campeonato como el líder gracias al 0-3 que le endosó al Real Mallorca en Son Moix. El Real Madrid tampoco falló en su primer compromiso, ya que venció por 1-0 a Osasuna en el Santiago Bernabéu, pero el Atlético, que es otro de los candidatos al campeonato, fue el que pinchó en su debut. Los del Cholo Simeone comenzaron ganando en el campo del Espanyol, pero el cuadro perico fue capaz de, en la segunda mitad, darle la vuelta al marcador y ser ellos los que salieran vencedores de la contienda.

Sin relajación

Hansi Flick fue claro tras la victoria por 0-3 ante el Real Mallorca que estuvo marcada por la polémica. El germano aseguró que no le había gustado su equipo por haberse relajado y en la rueda de prensa previa a este choque frente al Levante ha anunciado que la plantilla ha comprendido el mensaje. Es por ello que se espera ver a un Barcelona enchufado de principio a fin buscando, en primer lugar, los tres puntos, pero en el caso de tener la posibilidad de lograr un triunfo abultado el técnico alemán se lo exigirá a los futbolistas que estén sobre el terreno de juego.

Partidazo en el Ciutat de Valencia

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del Levante – Barcelona correspondiente a la jornada 2 de la Liga que se disputa en el Ciutat de Valencia. Ambos equipos comenzaron de una manera muy diferente la temporada, ya que los granotas perdieron en su regreso a la máxima categoría del fútbol español, mientras que los de Hansi Flick ganaron en su deseo de revalidar el título. Pese a ello, el espectáculo estará asegurado con ambos conjuntos dándolo todo para llevarse el triunfo.