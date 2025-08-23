Levante – Barcelona, en directo hoy: a qué hora es y última hora del partido de Liga en vivo online gratis
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Levante - Barcelona de la Liga
El Barcelona espera conquistar el Ciutat de Valencia y sumar tres puntos más para seguir con pleno de victorias
Este Levante - Barcelona corresponde a la jornada 2 de la Liga y se jugará en el Ciutat de Valencia
El Ciutat de Valencia acoge este apasionante partido entre el Levante y el Barcelona en la jornada 2 de la Liga. En este choque el cuadro granota espera poder dar la sorpresa y darle una alegría a sus aficionados, mientras que los de Hansi Flick no pueden confiarse ante un recién ascendido y tendrán que ir con todo para lograr los tres puntos y seguir en lo más alto de la tabla. En la web de OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Levante – Barcelona.
Levante – Barcelona, en directo
Así está la Liga
Es cierto que la Liga acaba de comenzar, pero el Barcelona llegaba a esta jornada 2 del campeonato como el líder gracias al 0-3 que le endosó al Real Mallorca en Son Moix. El Real Madrid tampoco falló en su primer compromiso, ya que venció por 1-0 a Osasuna en el Santiago Bernabéu, pero el Atlético, que es otro de los candidatos al campeonato, fue el que pinchó en su debut. Los del Cholo Simeone comenzaron ganando en el campo del Espanyol, pero el cuadro perico fue capaz de, en la segunda mitad, darle la vuelta al marcador y ser ellos los que salieran vencedores de la contienda.
Sin relajación
Hansi Flick fue claro tras la victoria por 0-3 ante el Real Mallorca que estuvo marcada por la polémica. El germano aseguró que no le había gustado su equipo por haberse relajado y en la rueda de prensa previa a este choque frente al Levante ha anunciado que la plantilla ha comprendido el mensaje. Es por ello que se espera ver a un Barcelona enchufado de principio a fin buscando, en primer lugar, los tres puntos, pero en el caso de tener la posibilidad de lograr un triunfo abultado el técnico alemán se lo exigirá a los futbolistas que estén sobre el terreno de juego.
Partidazo en el Ciutat de Valencia
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del Levante – Barcelona correspondiente a la jornada 2 de la Liga que se disputa en el Ciutat de Valencia. Ambos equipos comenzaron de una manera muy diferente la temporada, ya que los granotas perdieron en su regreso a la máxima categoría del fútbol español, mientras que los de Hansi Flick ganaron en su deseo de revalidar el título. Pese a ello, el espectáculo estará asegurado con ambos conjuntos dándolo todo para llevarse el triunfo.
Hansi Flick
El técnico alemán atendió a los medios en la rueda de prensa previa a este Levante – Barcelona y aseguró que espera que no se marche ningún jugador a última hora. Las palabras de Hansi Flick.
El árbitro del Levante – Barcelona
El CTA designó a Alejandro José Hernández Hernández como el árbitro principal de este partidazo entre el Levante y el Barcelona que se juega en el Ciutat de Valencia.
La convocatoria
En la lista del Barcelona destacaba el regreso de Robert Lewandowski, que hoy es suplente. Quien no entró por paternidad fue Frenkie de Jong, al igual que los no inscritos. La convocatoria del Barça.
Ter Stegen
Parecía que el Barcelona y el guardameta germano habían firmado las paces, pero ahora se han vuelto a cabrear con él por firmar el documento en el que los capitanes se oponían al partido de Miami. El enfado del Barça con Ter Stegen.
La camiseta del Barcelona
Sorprendentemente, el Barcelona vuelve a jugar con la camiseta del año pasado. Ya lo hizo el otro día frente al Mallorca, choque que ganaron 0-3.
Alineación del FC Barcelona hoy
Ya conocemos a los once escogidos por Hansi Flick y ojo porque hay alguna que otra sorpresa. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Levante: Joan García; Eric, Cubarsí, Araújo, Balde; Marc Casadó, Pedri, Raphinha; Lamine Yamal, Rashford, Ferran Torres.
Dónde ver el partido del Barça hoy en directo
El operador que se hizo con los derechos para ver este Levante – Barcelona fue Movistar+, por lo que será esta plataforma de pago la que ofrezca en directo por televisión todo lo que suceda en el Ciutat de Valencia.
A qué hora juega el Barça hoy
Recordamos que la Liga programó este Levante – Barcelona en el horario de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias.
Todo preparado
Falta apenas una hora y media para que comience el partido en el Ciutat de Valencia. En breves momentos anunciaremos las alineaciones del Barcelona y Levante.
Alineación del Levante
Ya conocemos también el once que Julián Calero saca al césped del Ciutat de Valencia. Esta es la alineación oficial del Levante contra el Barcelona hoy: Pablo Campos; Toljan, Cabello, Elgezabal, Dela, Manu Sánchez; Brugué, Pablo Martínez, Oriol Rey, Morales; Iván Romero.