Flick sobre los rumores de salida de Casadó y Fermín: «No quiero perder a ningún jugador»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar el partido de la segunda jornada de Liga donde el Barcelona se medirá al Levante. El entrenador alemán tenía muchos frentes abiertos y la mayoría no eran deportivos. Camp Nou, inscripciones, posibles salidas…

«Es un equipo con una buena defensa, pero también son muy buenos en el juego de transiciones. Son muy rápido y tendremos que ir con cuidado», comenzó declarando Hansi Flick sobre su rival de este fin de semana, un recién ascendido como el Levante.

Sobre los rumores de salida de Marc Casadó: «He hablado con él, por supuesto. Él no quiere irse y yo también lo quiero conservar. Será una temporada difícil y necesitamos todos los jugadores. Él nos da confianza y eso es lo que yo quiero como entrenador. Nosotros queremos conseguir muchas cosas y por eso necesitamos a todos los jugadores».

«Estamos contentos por ganar 0-3 en Mallorca y por conseguir los tres puntos. He sido jugador y sé lo que pasa en el campo, pero es importante mejorar nuestro nivel en este tipo de partidos. No estoy preocupado», valoró el entrenador del Barcelona sobre el debut liguero, del que ya dijo que no estaba contento tras el pitido final.

«No hablo mucho de estas cosas y no lo haré hoy. Frenkie siempre está preparado para ser titular», comentó sobre la titularidad de De Jong, el cual ha sido padre de su segundo hijo.

Sobre jugar tantos partidos fuera de casa en este inicio de temporada: «No lo considero un hándicap. Nos centramos en el partido ante el Levante y luego en el siguiente. No es un problema jugar fuera. Yo vivo en el presente y me centro en poder cambiar solo lo que está en mis manos».

«Espero que esté disponible. He hablado con él. Mañana veremos que pasa», dijo sobre Gerard Martín, el cual todavía no está inscrito. Sobre el regreso de Lewandowski dijo que: «Veremos. Hemos pensado como podría ir el partido, lo que podemos cambiar, pero para el número nueve tenemos varias opciones. Ferran marcó un gol y ese es el mayor argumento para volver a jugar. Veremos si es posible que entre Robert en la lista y si es posible estará».

«No quiero perder a ningún jugador porque será una temporada dura. Necesitamos jugadores de esta calidad. Estoy contento con él y con el resto de jugadores. Los quiero conservar a todos», afirmó con contundencia Flick sobre los rumores de salida de Fermín.

«No está inscrito para el próximo partido (Roony). Su actitud y su mentalidad es fantástica y eso nos ayuda a mejorar la calidad del equipo. Está entrenando muy bien, pero tiene que jugar. Mañana escogeremos a uno o dos jugadores que han entrenado con nosotros. Esperemos que la semana que viene ya estén todos inscritos», valoró el técnico alemán.

Sobre Lamine Yamal y su celebración con la corona: «Me da igual lo que diga la gente sobre mi equipo. Tiene 18 años, pero es un jugador fantástico. Yo le ayudaré a crecer de la manera correcta. Su comportamiento aquí es bueno».