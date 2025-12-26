Miguel Molina, primer español campeón con Ferrari: «Todos los españoles dejamos huella allí»

Miguel Molina (Lloret de Mar, 1989) hizo historia el pasado 8 de noviembre al convertirse en el primer piloto español en ganar un título con Ferrari, brindándole al mítico fabricante italiano su primer campeonato de constructores en el Mundial de Resistencia con el hypercar #50 que comparte con Antonio Fuoco y Nicklas Nielsen. Aún de celebración, atiende a este periódico para hablar de la dificultad de su modalidad y de la importancia de la marca España en Maranello.

PREGUNTA: ¿Le impone ver lo todo lo que le rodea cuando viene a este concesionario de Ferrari en Madrid?

RESPUESTA: Ya son ocho años que estoy dentro de la marca y cada vez que entras en un sitio así impresiona mucho porque la cantidad de coches y de modelos que hay, cada uno más bonito, pues te pone en el sitio donde estás, trabajas y representas. Es emblemática, una marca referencia y con coches muy bonitos también para la calle.

P: ¿Le dejan probar alguno?

R: Alguno probamos. Alguna vez probamos alguno.

P: ¿Pero suyo de momento ninguno no?

R: De momento no.

P: Fíjese que ya son un número considerable de españoles que han estado en Ferrari en la historia y debe ser imposible que sepa una victoria en otro equipo igual que en este.

R: Lo que hay detrás de esta marca va más allá de trabajar para ella. Hay algo más, una pasión detrás que lo vives cada vez que estás en Maranello, cerca de la fábrica. Los italianos viven muy intensamente todo lo que conlleva Ferrari. Es comparable un poco con el fútbol, que todo el mundo que es fanático de algo lo vive muy intensamente. La gente, sobre todo en Italia, Ferrari lo vive muy intenso. Por eso hay tantas cosas y pasión detrás.

P: Hablando de fútbol, le voy a poner el ejemplo de que Ferrari se parece un poco al Real Madrid. Yo sé que puede discrepar, pero es cierto que supone un extra de presión y de momento no decepciona. Siempre cumple.

R: Eso es bueno. Ya son muchos años en el automovilismo, desde 2010 que soy profesional, que ya he trabajado para dos marcas muy importantes durante estos años. Pero sí que es cierto que estar en Ferrari tiene esa presión extra. Al paso de los años vas aprendiendo también a gestionar toda esa presión, a gestionar momentos difíciles y también teniendo un grupo detrás de trabajo y unos compañeros con los que te sientes bien y con los que trabajas a gusto, te da esa tranquilidad que te hace rendir al 100%.

P: Cada día que pasan en estas fechas es uno menos para volver a la acción. ¿Cómo se imagina 2026?

R: Va a ser complicado. Va a ser un año difícil. Después de 2025 hemos dejado el listón muy alto y eso conlleva que, como dicen siempre, ganar es difícil, pero mantenerse es todavía aún más difícil. El listón lo hemos dejado muy alto, el nivel que hemos impuesto también es muy alto y mantenerse ahí va a ser lo complicado. Puede ser un buen año. Nos queda a nivel personal del coche 50 conseguir un título, que es lo que intentaremos conseguir o luchar el año que viene y veremos, pero creo que va a ser un poco más complicado que este año.

P: Cuéntenos cómo vivió el título de constructores después de su año triunfal en 2024.

R: Era el objetivo que teníamos este año, el objetivo número uno. Sí que es verdad que el hypercar 51# ha ganado el campeonato del mundo de pilotos, pero el objetivo que teníamos todos era realmente conseguir el de constructores porque llevamos ya tres años en este campeonato. Habíamos conseguido buenos resultados, el año pasado ganamos Le Mans. El primer año que llegamos con el 51# ganamos Le Mans, el año pasado nosotros y quedamos subcampeones del mundo de pilotos, pero nunca habíamos conseguido algo como equipo para demostrar que todo el trabajo que estábamos haciendo hasta ahora o que hemos hecho hasta ahora era tan importante como para ganar algo así. Ha sido un año muy bueno, donde todos hemos trabajado a una y hemos conseguido el objetivo que para nada ha sido fácil y ha demostrado que todos estos tres años que llevamos en este campeonato, con la poca experiencia que teníamos en esta categoría, pues lo que decía, hemos dejado el nivel muy alto.

P: ¿Qué le diferencia de los otros cinco pilotos, lo que en Maranello le piden a usted en concreto? ¿Le apoyan y le escuchan mucho?

R: A nivel técnico creo que todos estamos muy parecidos. A todos nos escuchan, pero sí que es cierto que por lo que me va llegando y eso a mí me consideran quizá el piloto que ve las cosas muy claras. Puedo ayudar al resto de pilotos con mi visión, aconsejándolos en algún aspecto o diciéndoles que aquí no vale la pena poner energía para cualquier cosa. Se apoyan mucho en que pueda quizá dar mi opinión de cómo veo las cosas y dónde puedo ayudar a los demás para sacar el mejor rendimiento de todos.

P: ¿Cree que ganar el título de pilotos con Ferrari sería un plus para estar en un estatus más alto popular y mediático?

R: Siempre ganar un campeonato del mundo ayuda, lo haría seguro, pero también es cierto que ganar las 24 Horas de Le Mans es un resultado donde aquí en España sólo hemos conseguido tres pilotos y ha habido muchos participantes en esa carrera. Va también relacionado con el nivel del campeonato. El campeonato está creciendo, están entrando muchas más marcas, es mucho más conocido y por consecuencia todos estamos aumentando esa repercusión y todo lo que conlleva. Lógicamente, si ganara el campeonato del mundo sería un paso más a nivel personal y lucharemos para conseguirlo.

P: Y si no, pues nos conformamos con ganar Le Mans.

R: Le Mans quizás es más complicado ganar otra que ganar el campeonato del mundo, también te lo digo porque Le Mans es una carrera donde pasan muchísimas cosas. No sabes lo que va a suceder hasta el último minuto y prueba de ello fue 2024, donde no sabíamos si íbamos a acabar con la energía y al final conseguimos ganar.

P: La pena es que en 2026 le coincide con el Gran Premio de Cataluña de Fórmula 1 (12-14 de junio).

R: Lástima porque el año pasado me divertí mucho comentando las carreras por televisión, pero bueno es así y nada. La veremos por la tele.

P: ¿Cree que podrá volver al año siguiente? No por usted, sino por las dudas con la supervivencia del circuito en el calendario de la F1.

R: Difícil de saber. Yo espero que continúe muchos años más. Es un circuito emblemático, al que muchos pilotos le tenemos mucho cariño y creo que no puede desaparecer del Mundial de F1.

P: Carlos Sainz, ahora fuerte en Williams, y yéndose de Ferrari en lo más alto, usted con sus logros, Fernando Alonso en su día… cada español que pasa por Ferrari y deja una huella imborrable.

R: Sí. Somos muy parecidos con los italianos, eso ayuda mucho a la forma de trabajar, cómo te integras en el equipo. El 90% de los pilotos españoles hablamos italiano porque la cuna del karting está en Italia. Eso para ellos también es muy importante, que la integración en un equipo ya desde el inicio sea tan fácil a nivel de idioma, que parece una tontería, pero no lo es. Todo eso ayuda y sí, todos los españoles que pasamos por allí dejamos huella. Fernando, Carlos y yo ahora somos muy queridos y nos sentimos muy queridos en Ferrari. Marc Gené también está todavía ahí involucrado.

P: Va a correr antes del próximo WEC otra vez las 24 horas de Daytona. Sobre esa capacidad de ser multitarea, ¿se plantea en un futuro más lejano otra meta, como un Dakar o una IndyCar?

R: ¿Por qué no? Si tuviera que hacer algo, me gustaría probar la Indy porque el Dakar no sabría qué esperarme porque es una modalidad totalmente diferente. La Indy es totalmente diferente también a lo que estoy acostumbrado, pero hablando con Álex (Palou), que tengo muy buena relación, me explica que es cuestión de tiempo, que te adaptas muy fácil. Además, el circuito de Indianápolis es de los ovales más fáciles de acostumbrarte porque todo sucede muy lento porque es muy largo. Quizá podría ser ese el único objetivo más allá de donde estoy ahora.

P: ¿Habló con él cuando vino a España?

R: Lo hago a menudo.

P: Parece mentira que haya tenido que venir aquí a plantar el trofeo para que se empiece a hablar más de Álex Palou.

R: Es lo que comentabas antes. A veces la repercusión sólo está centrada en un tipo de objetivos, pero hay más allá de la F1. Lo que está consiguiendo Álex allí en Estados Unidos también es muy importante.

P: Alonso va a ser padre y se ha hecho muy viral la frase de que cuando un piloto es padre baja medio segundo. Usted tiene tres hijos y no se lo hemos notado.

R: Yo tampoco lo he visto. Sí que es verdad que te planteas cosas. A nivel deportivo y de rendimiento estoy casi al 100% seguro de que cambia poco. Te puede afectar un poco en la preparación porque lógicamente no estás solo dedicado a ti mismo, sino que hay una familia detrás, unos niños que necesitan de ti para seguir su vida. Te adaptas rápido porque son momentos que llegas preparado. Lo que he notado yo personalmente, es que cuando eres padre y tienes familia antes cuando no lo eras las carreras, si no te iban bien, llegabas a casa y seguías con el runrún de ‘ostras esta carrera tal’. Estabas un día y medio o dos días que seguías pensando en ello.

P: Ahora ya desconecta por narices.

R: Ahora llegas y sabes que tienes una familia detrás, que llevas días fuera, que necesitan de ti y sobre todo que no entienden por qué estás mal cuando has llegado a casa. En ese sentido cambia, desconectas y dices ‘pues ya está, la carrera ha ido mal, ahora voy a seguir con mi vida’ e intentas también dar el 100% en casa.

P: ¿Van mucho a verle?

R: Cada año hago una carrera en España y pueden verla y este año estuvieron en Imola. Si podemos una vez al año vamos todos juntos para vivirlo.

P: Ahora que ha llegado la Fórmula E a Madrid, ¿no sería posible una prueba del WEC en el Jarama?

R: Ahí no sé cómo está el tema del ruido, pero estaría guay.

P: Quien dice Jarama, dice Montmeló, el que sea.

R: Sí, el Mundial de Resistencia necesita al menos un par de carreras más para darle un poco más de importancia. Ahora son nueve carreras, llegar a las 11 o 12 sería ideal y si en una de ellas estuviera el circuito de Barcelona-Cataluña mejor que mejor.

P: ¿Cuál sería la otra que metería?

R: Creo que Silverstone llegará porque el automovilismo sin Inglaterra no cuadra y alguna más podría haber, pero ojalá fuera Montmeló una de ellas.

P: ¿Empieza el nuevo año en su mejor momento y también en lo personal en el más feliz?

R: Yo creo que sí. El año pasado también pensé que estaba en mi mejor momento y hemos conseguido otro resultado muy bueno. Intento ir proyectando los años lo mejor que podemos y a nivel personal también estoy en un buen momento y feliz.