La Fórmula 1 ‘jubila’ a Hamilton

Lewis Hamilton está en el ocaso de su carrera. Este Mundial de Fórmula 1 2025 para el que tomó la arriesgada, y millonaria, decisión de fichar por Ferrari ha sacado la peor versión del siete veces campeón, al que la categoría le ha jubilado. A sus 40 años, el británico ha sufrido un bajonazo de rendimiento casi sin precedentes en un piloto tan ganador, cerrando el año sin un sólo podio y lejísimos de su compañero de equipo.

Sus gestos, sus palabras, su pilotaje… todo ello refleja una persona agotada y que ha perdido la pasión por la F1 que durante una década dominó. El cambio de reglamento de 2022, precedido de la victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dabi de 2021 que le privó de su octavo título, machacó a Hamilton. Mercedes no era el mismo y su nuevo compañero, George Russell, le pasaba por encima en su primer año.

En 2023, Hamilton dio visos de mejora, quedando tercero en el campeonato y esa vez sí superando a Russell, pero en 2024, pese a sus dos victorias, una de ellas en Silverstone ante el público inglés, volvió a caer. Hasta el derrumbe total de este 2025 en el que Charles Leclerc le ha metido una paliza de 86 puntos (242-156) y siete podios a cero y en el que su fin de fiestas han sido tres clasificaciones consecutivas sin pasar de la Q1.

Hamilton tampoco ha podido maquillar su incapacidad para manejar el Ferrari a una vuelta con buenos resultados en carrera en una segunda mitad de temporada catastrófica. ¿Y ahora qué? Si retrocedemos unos meses en el tiempo, cuando el discurso del inglés era algo más positivo, Lewis tenía claro que su intención era dedicar horas y horas de trabajo en Maranello para encontrar la forma de mejorar el monoplaza rojo de cara al importante 2026.

Los planes de Hamilton

Pero, ¿sigue Hamilton con ganas de seguir en esto? Esa es la gran pregunta que ahora mismo ronda por su cabeza y que tiene que responder a Ferrari en las próximas semanas. Leclerc, que tampoco pasa por el mejor momento de su relación con el equipo por el flojo rendimiento del coche a lo largo de este año, sí que mantiene la motivación intacta por su meta de ser campeón del mundo. De Lewis cuesta más pensar que esté en ese punto…

Salvo sorpresa mayúscula, el heptacampeón continuará en 2026, pero lo lógico es que fuera su último año en la F1. Las escuetas declaraciones a las que nos ha acostumbrado Hamilton expresan mucho más de lo que a él mismo le gustaría. Frases recurrentes como «quiero desconectar, no hablar con nadie», «nadie podrá ponerse en contacto conmigo este invierno», «no tendré mi teléfono conmigo» demuestran el nivel de agotamiento con el que ha cerrado este curso. Aun así, no se rinde.

«A todos los que están hablando de mi retirada no quiero decirles nada. Ninguno de ellos hizo lo que yo hice. Así que ni siquiera están a mi nivel», aclaró, refiriéndose a unas palabras de Nico Rosberg, campeón en 2015 cuando era su compañero en Mercedes. «Lo que más me anima a seguir es el amor por lo que hago, el amor por las carreras. Tengo un apoyo increíble de la gente que me rodea, de mis fans. Es el hecho de que siempre mantengo la vista en el sueño. Sigo teniendo un sueño que guardo en mi corazón y para eso trabajo», zanjó tras el GP de Abu Dabi.