Investigan si el pavoroso incendio de Sa Coma pudo haberlo provocado un presunto maltratador

La Guardia Civil está investigando si el pavoroso incendio del pasado sábado en un complejo residencia de Sa Coma, en el municipio de Sant Llorenç des Cardassar, y que obligó a desalojar a unos 80 vecinos de sus casas fue provocado de manera intencionada.

Y es que según las primeras investigaciones, uno de los coches que se incendió en el garaje del edificio, lugar donde se originaron las llamas, pertenece a una mujer víctima de maltrato. En los próximos días se inspeccionará este vehículo, que acabó totalmente calcinado por las llamas, para tratar de encontrar el foco exacto del incendio.

Las llamas se iniciaron poco después de las 7:15 de la mañana en el garaje de un complejo residencial situado en la calle Ficus, un edificio de seis plantas dividido en varios bloques. En cuestión de minutos, una densa nube de humo comenzó a propagarse por las escaleras comunitarias, atrapando a numerosos vecinos en el interior.

Según ha podido saber OKBALEARES, un total de 50 personas han sido desalojadas de sus casas y no podrán volver hasta pasados cuatro o cinco días. 30 de ellas se encuentran alojadas de manera provisional en el polideportivo municipal o en casas de familiares, mientas que el resto ya han podido regresar a sus hogares.

Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de Bombers de Mallorca procedentes de los parques de Alcúdia, Manacor y Artà, que trabajaron intensamente en la extinción del fuego, la ventilación del edificio y el control del humo. Según información oficial, el incendio se habría iniciado en un vehículo estacionado en el aparcamiento, aunque las causas exactas aún están bajo investigación.