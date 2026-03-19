Detienen a un marroquí en Menorca por atracar una tienda, intimidar a la dueña y llevarse una cerveza

La Policía Nacional detuvo el pasado miércoles a un hombre de origen marroquí tras intentar cometer un robo en un comercio de la localidad de Mahón, en Menorca, y amenazar a la propietaria del establecimiento.

Los hechos tuvieron lugar durante la noche, en un momento en el que había escasa clientela en la tienda, lo que reducía la presencia de posibles testigos. El individuo accedió al local con aparente normalidad, simulando que iba a realizar una compra. De hecho, solicitó una cerveza, lo que no levantó sospechas en un primer momento. Sin embargo, la situación cambió cuando el hombre introdujo el brazo por encima del mostrador con la intención de sustraer una tablet y un altavoz que se encontraban a su alcance.

La dueña del comercio reaccionó de inmediato y logró impedir el robo, enfrentándose al individuo para evitar que se llevara los objetos. Ante esta resistencia, el hombre comenzó a increparla en repetidas ocasiones, adoptando una actitud intimidatoria y señalándola con el dedo de forma desafiante.

Al sentirse amenazada y temer por su integridad física, la mujer activó el botón antiatraco del establecimiento. Además, contactó con un amigo que se encontraba en las inmediaciones, quien acudió rápidamente al lugar para prestarle ayuda. Fue en ese momento cuando el presunto autor decidió huir del local a la carrera.

Tras recibir el aviso, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la zona y, una vez recopilada la información sobre lo sucedido y la descripción del sospechoso, iniciaron una búsqueda por los alrededores. Finalmente, lograron localizar al individuo, que todavía llevaba la cerveza en la mano, y procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.