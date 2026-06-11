El fallo eléctrico de una nevera, posible causa del grave incendio de Magaluf en el que han muerto dos personas

El incendio de este jueves en un edificio de Magaluf (Mallorca) en el que han muerto dos personas y ha causado hasta 24 heridos se podría haber originado por un fallo eléctrico en una nevera de una vivienda de la tercera planta, según las primeras hipótesis.

Uno de los moradores del bloque de pisos, situado en la calle Martín Ros García, cerca de Punta Ballena, ha explicado a los medios de comunicación que la persona que vive en el inmueble ha asegurado que su nevera empezó a quemarse sin control. «Dice que empezó a arder el frigorífico, trató de apagarlo con un extintor y no pudo, le echó agua y tampoco pudo y luego ya se asfixiaba y salió corriendo del apartamento», ha indicado el vecino.

Además, este mismo inquilino ha manifestado que en un momento dado notó un olor a fuego desde su piso y que escuchó varios ruidos, por lo que decidió salir del edificio rápidamente junto al resto de afectados.

Desde Bomberos de Mallorca ya han confirmado que el fuego se originó en la cocina de la vivienda, aunque todavía está por determinar si fue un fallo eléctrico del electrodoméstico.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha explicado que las dos personas que han muerto eran residentes del municipio y vivían en la novena planta del edificio. Según las primeras hipótesis, han sido intoxicadas por humo al tratar de bajar por las escaleras que, en palabras del primer edil, «se han convertido en una chimenea».

En estos momentos, los técnicos municipales continúan valorando los daños causados en el edificio. Por el momento, quedan precintados el piso en el que se ha originado el fuego, así como el apartamento inmediatamente inferior y superior.

Las llamas se han declarado a las 5:23 horas y se han dado por extinguidas de manera oficial a las 6:45 horas tras una intensa y coordinada actuación de los servicios de emergencias: Bomberos de Mallorca, Policía Local de Calvià, Guardia Civil y SAMU 061.

Varios de los residentes afectados han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios al resultar intoxicados por inhalación de humos. Entre ellos, se encuentra un herido grave, que permanece ingresado bajo supervisión médica en la Clínica Juaneda, en la cámara hiperbárica, debido a las dificultades para respirar que presenta a causa de la inhalación de humo.

Dos días de luto oficial en Calvià

El Ayuntamiento de Calvià ha decretado dos días de luto oficial en el municipio en señal de respeto a las víctimas, por lo que las banderas del Consistorio ondearán a media asta hasta el sábado.

Además, ha agradecido la «solidaridad mostrada» por el sector hotelero, comerciantes y establecimientos, que han atendido a los afectados y ya gestionan el realojo de todos aquellos vecinos que no podrán acceder a sus viviendas durante el fin de semana. De esta manera, todas las personas del edificio afectado podrán ser realojadas en diferentes hoteles del municipio y de Palma.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Calvià también quiere trasladar su agradecimiento a los comercios de la zona de Torrenova que, durante toda la mañana, han puesto a disposición de Bomberos de Mallorca, Guardia Civil, Policía Local de Calvià, servicios sanitarios y personas afectadas todo aquello que han necesitado para poder desarrollar su labor y atender la emergencia.

La previsión inicial es que el resto de vecinos pueda regresar a sus viviendas entre el domingo y el lunes, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan y una vez finalizadas las comprobaciones técnicas correspondientes.