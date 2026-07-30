Investigada una conductora por saltarse un semáforo en rojo y chocar contra una grúa municipal en Palma

La Policía Local de Palma investiga un accidente de tráfico ocurrido el pasado 24 de julio en la confluencia de las calles General Riera y Guillem Forteza, en el que una conductora se saltó un semáforo en rojo y chocó contra una grúa municipal.

La conductora, de nacionalidad española y de 49 años, presentaba dermoabrasiones en los brazos y en las piernas por la activación del airbag y fue asistida en el lugar del siniestro por personal sanitario sin requerir traslado.

Por su parte, el conductor de la grúa municipal sufrió contusiones leves y fue trasladado a un centro hospitalario en el que le hicieron pruebas antes de darle el alta.

Los agentes comprobaron el buen funcionamiento de los semáforos y sometieron a ambos conductores a pruebas de alcoholemia, los dos con un resultado de 0,0 mg/l y descartándose la influencia de bebidas alcohólicas.