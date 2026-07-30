Sánchez demuestra a los separatistas de Més que no pintan nada en Madrid: el delegado del Gobierno seguirá en el cargo mientras quiera

A Pedro Sánchez no le preocupan lo más mínimo las amenazas de Més per Mallorca. Está más preocupado por convencer a Junts y sus siete diputados para que le aprueben los Presupuestos Generales del Estado que por contentar a un solo diputado de Més en el Congreso. Siete valen más que uno. Por eso, el presidente del Gobierno ha hecho caso omiso del anuncio de Lluís Apesteguia de que su diputado no les volverá a apoyar en la Cámara Baja hasta que Sánchez destituya al delegado del Gobierno en Baleares.

Més no pinta nada en el Congreso y, a la vista de los acontecimientos, tampoco pinta nada en el grupo de Sumar, del que forma parte. El diputado Vicenç Vidal tendrá que romper la disciplina de voto de Sumar si va a cumplir la amenaza de Més per Mallorca. Eso a Sumar y a Sánchez les importa bien poco: las victorias en las votaciones en el Congreso de los Diputados no dependen del voto de Vidal. Sí, de los de Junts.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo ayer en Palma que mantiene su «absoluta confianza» en su delegado en Baleares, Alfonso Rodríguez, tras las cargas policiales contra algunas de las personas que participaron en la multitudinaria manifestación contra la masificación turística que el pasado domingo recorrió las calles de Palma.

De este modo se expresó al ser preguntado al respecto en su comparecencia posterior al tradicional despacho de verano que mantuvo durante cerca de dos horas con el Rey Felipe VI en el Palacio Real de la Almudaina.

Sánchez trasladó la «absoluta confianza» que el Gobierno mantiene en Rodríguez, con quien ha dicho que ya ha hablado, pese a la polémica derivada de las cargas policiales contra manifestantes, que dejaron decenas de heridos y que el propio delegado calificó de «desmedidas y violentas».

«Es una persona con experiencia política contrastada, con capacidad de gestión contrastada y lo único que hace es hacer bien su trabajo», destacó.