El ‘falso gestor bancario’ vuelve a actuar en Menorca: numerosas víctimas han caído de nuevo en la trampa

La Policía Nacional de la Comisaría de Mahón, en Menorca, ha esclarecido varias estafas cometidas mediante la modalidad del ‘falso gestor bancario’, una técnica de ingeniería social en la que los delincuentes se hacen pasar por empleados de entidades financieras para engañar a sus víctimas.

La investigación, desarrollada por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, ha permitido identificar y detener a varios de los presuntos autores y receptores del dinero procedente de los fraudes.

El modus operandi comienza habitualmente con una llamada telefónica (vishing) o mediante mensajes de texto (smishing) en los que se alerta a las víctimas de supuestos accesos sospechosos a sus cuentas o de cargos fraudulentos. Los estafadores utilizan un lenguaje profesional y, en algunos casos, números de teléfono que aparentan pertenecer a la entidad bancaria, además de datos personales previamente obtenidos de las víctimas.

Una de las investigaciones se inició en marzo, cuando una joven recibió varios SMS en los que se le advertía de supuestos movimientos sospechosos en su cuenta bancaria. Tras llamar al número indicado en los mensajes, un supuesto gestor bancario la guio durante varias operaciones que terminaron provocando un perjuicio de casi 1.000 euros. Los investigadores consiguieron seguir el recorrido del dinero y detener al presunto receptor en su localidad de residencia.

En otro caso, ocurrido en mayo, una mujer de unos 69 años recibió una llamada en la que le alertaban de supuestos intentos de acceso fraudulentos a su cuenta. Siguiendo las instrucciones de quien decía pertenecer al departamento de seguridad de su banco, realizó una transferencia de casi 1.000 euros. La entidad financiera detectó posteriormente el fraude y consiguió cancelar el resto de las operaciones. El presunto autor fue localizado y detenido.

La Policía también esclareció un fraude cometido en abril contra una persona de casi 87 años. La víctima recibió un SMS en el que se informaba de un supuesto cargo de 2.000 euros en su cuenta bancaria. Después de contactar con los estafadores y seguir sus instrucciones a través del ordenador, realizó varias transferencias por un importe total de 3.000 euros a dos cuentas diferentes. Los agentes lograron identificar a los dos receptores del dinero.

Ante estos hechos, la Policía Nacional recuerda que las entidades bancarias no solicitan contraseñas, códigos de autorización ni claves de seguridad por teléfono o SMS para cancelar operaciones sospechosas.

Los agentes recomiendan no facilitar nunca claves, datos bancarios o información de tarjetas a través de llamadas o mensajes recibidos de forma inesperada. También aconsejan no realizar transferencias siguiendo las instrucciones de personas que contacten sin previo aviso, ni instalar aplicaciones o permitir el acceso remoto al dispositivo a petición de un supuesto gestor.

En caso de recibir una comunicación de este tipo, la recomendación es colgar inmediatamente y contactar con la entidad bancaria a través de los canales oficiales, utilizando el número que figura en la tarjeta bancaria o en la aplicación o página web del banco.

Si se sospecha que se ha sido víctima de una estafa, la Policía aconseja contactar de inmediato con la entidad financiera para intentar bloquear las operaciones y denunciar los hechos, conservando todos los elementos que puedan servir como prueba, como mensajes, números de teléfono, correos electrónicos o justificantes de las operaciones.