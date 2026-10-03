Vox celebra la aprobación en el pleno de Llucmajor de su moción para reforzar la defensa de Ceuta y Melilla que la izquierda rechazó

Vox ha celebrado la aprobación en el pleno de Llucmajor de su moción para reforzar la defensa de Ceuta y Melilla, que la izquierda rechazó porque, como la portavoz de los de Santiago Abascal en esta localidad de Mallorca, Margarita Palmer, manifestó, «el PSOE vuelve a demostrar que está más preocupado por mantener el discurso de La Moncloa que por garantizar la seguridad de nuestras fronteras». De la misma forma, criticó a los separatistas de Més que ·vuelven a situarse del lado equivocado cuando se trata de defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de España».

La iniciativa apoyada por el PP planteaba, entre otras medidas, reforzar de manera permanente las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en ambas ciudades autónomas, incrementar los medios humanos, materiales y tecnológicos, mejorar la vigilancia de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, reforzar las capacidades de inteligencia y garantizar mayor protección jurídica y reconocimiento a los militares, guardias civiles y policías destinados en Ceuta y Melilla.

Palmer ha celebrado que «haya quedado claro quién está dispuesto a defender España y quién prefiere mirar hacia otro lado. Vox ha llevado al Pleno una moción para defender nuestras fronteras, nuestra soberanía y a los hombres y mujeres que se juegan la vida protegiéndolas, y PSOE y MÉS han votado en contra”, ha señalado Palmer.

La portavoz ha subrayado que «no estamos hablando de una cuestión partidista, sino de la seguridad de España y de la protección de Ceuta y Melilla, dos ciudades españolas que necesitan una política de Estado firme, permanente y responsable». Palmer carga contra la formación local Llibertat Llucmajor advirtiendo que «si algún día nos ocurriera a nosotros, también querríamos sentir la solidaridad de nuestro país».

Palmer también ha respondido con contundencia a las críticas formuladas durante el pleno por Llibertat Llucmajor y su portavoz, Alejandro Gaffar, que cuestionaron que este tipo de iniciativas se debatan en el Ayuntamiento acusando a Vox de presentar mociones que, según esta formación, «no pintan nada».

«Llibertat Llucmajor se dedicó una vez más a decir que estas mociones no pintan nada en Llucmajor y que estas iniciativas son un copia y pega y que no interesan a nuestros vecinos. Lo que demuestra esa intervención es que no entienden que un Ayuntamiento también puede y debe pronunciarse sobre cuestiones que afectan al conjunto de España y, por tanto, a nuestros propios vecinos» ha afirmado Palmer.

Por ello recordó que «Llucmajor es un pueblo solidario porque somos mallorquines y españoles. Si algún día nos ocurriera a nosotros, nos gustaría sentir la solidaridad y el cariño de nuestro país. Pero es que, además, esto no es algo lejano: nuestra propia costa ya ha sido escenario de llegadas de pateras. Este año se han producido llegadas en puntos de nuestro municipio como Cala Pi y S’Estanyol, dentro de un contexto en el que Baleares ya ha superado las 6.000 personas llegadas irregularmente por vía marítima”, remarcó Palmer.

Por ello, insistió en que «trabajar por Llucmajor no significa encerrarse dentro de los límites del término municipal y mirar hacia otro lado ante todo lo que sucede en España. Llucmajor forma parte de Mallorca y Mallorca forma parte de España. Defender España también es defender a los llucmajorers», zanjó la portavoz de Vox.