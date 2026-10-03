Alejandro Sanz compró una finca de 32 hectáreas en Extremadura y sin quererlo contribuyó a conservar uno de los paisajes más singulares de La Vera

Desde que debutara en 1991 con Viviendo deprisa, Alejandro Sanz ha mantenido una trayectoria marcada por el éxito. Canciones como Corazón Partío o Amiga mía forman parte de la memoria musical de varias generaciones y han contribuido a que el madrileño se convierta en uno de los artistas españoles con mayor reconocimiento internacional.

A lo largo de su carrera ha vendido más de 25 millones de discos y ha recibido numerosos reconocimientos por su trayectoria. Pero su actividad pública no se ha limitado a la música. Alejandro también ha mostrado en diferentes momentos su compromiso con causas sociales y medioambientales, colaborando con organizaciones como Greenpeace y Médicos Sin Fronteras.

Su implicación con la defensa del medio ambiente se hizo especialmente visible a partir de 2013, cuando participó junto a Greenpeace en diferentes acciones relacionadas con la campaña Salvar el Ártico. Una sensibilidad por la naturaleza que también parece tener un reflejo en su propia vida, especialmente en el lugar que eligió para desconectar del ritmo de los grandes escenarios.

Se trata de El Sueño de los Parrales, una finca situada en Jarandilla de la Vera, en la provincia de Cáceres, que Alejandro Sanz adquirió a mediados de los años 2000. Desde entonces, este rincón de Extremadura se ha convertido en uno de sus lugares de referencia.

Una finca de 32 hectáreas

La propiedad se extiende a lo largo de 32 hectáreas en un entorno marcado por la vegetación y el paisaje característico de La Vera. La finca cuenta con huerto y diferentes zonas boscosas en las que conviven distintas variedades de árboles.

El elemento principal es la vivienda, distribuida en dos plantas y con siete habitaciones tipo suite, además de dos espacios independientes destinados a invitados. Un conjunto que ofrece privacidad y amplitud, pero que, por encima de sus características, destaca por su integración en un entorno natural.

Para Alejandro Sanz, el valor de este lugar parece estar precisamente en esa posibilidad de apartarse durante unos días del ruido que acompaña a su profesión. El cantante ha descrito en alguna ocasión La Vera con una frase que resume esa relación: «Una magia que no se explica, se siente».

La finca no ha sido únicamente un escenario para el descanso. También ha tenido un papel destacado en algunos acontecimientos familiares especialmente importantes para el artista. Uno de ellos tuvo lugar en 2012, cuando Alejandro escogió este enclave para celebrar el bautizo de su tercer hijo.

La discreción de Alejandro Sanz

La vida personal de Alejandro Sanz ha ocupado numerosas páginas de revistas a lo largo de los años. Sus relaciones sentimentales, sus divorcios y su faceta como padre de cuatro hijos han formado parte de una trayectoria personal mucho más expuesta que la que probablemente habría deseado en determinados momentos.

Frente a esa dimensión pública, El Sueño de los Parrales representa precisamente lo contrario. La finca permite al cantante disfrutar de un espacio alejado de las grandes ciudades y de la presión asociada a su carrera.

También supone una conexión con un territorio que, pese a encontrarse relativamente cerca de Madrid, mantiene buena parte de su carácter rural. La Vera es conocida por sus paisajes, sus gargantas naturales, sus bosques y sus pequeñas localidades, un escenario especialmente apropiado para quien busca tranquilidad.

En ese sentido, la presencia de la finca también ha puesto el foco sobre un entorno natural de gran valor. La propiedad forma parte de un paisaje que conserva buena parte de su riqueza vegetal y que constituye uno de los grandes atractivos de esta comarca cacereña.

Jarandilla de la Vera, un paraíso

Quienes se acerquen hasta Jarandilla de la Vera pueden descubrir además un patrimonio histórico que va mucho más allá de sus paisajes. Uno de sus principales símbolos es el castillo-palacio de los Condes de Oropesa, construido en el siglo XV.

El edificio es actualmente el Parador de Turismo de Jarandilla, pero su historia está estrechamente vinculada a uno de los episodios más conocidos de la localidad. Carlos V permaneció allí durante varios meses mientras se terminaban las obras de su residencia en el cercano monasterio de Yuste.

Las torres, las murallas y el patio de armas son algunos de sus elementos más reconocibles. Incluso para quienes no se alojen en el Parador, el conjunto constituye una de las visitas imprescindibles de la localidad.

Otro de los edificios destacados es la iglesia-fortaleza de Santa María de la Torre, levantada sobre una antigua fortificación y vinculada históricamente a la presencia templaria en la comarca. Su aspecto defensivo recuerda que Jarandilla fue durante siglos un enclave en el que arquitectura y protección estaban estrechamente relacionadas.

Así, la elección de Alejandro Sanz no resulta difícil de entender. Entre bosques, huertos y construcciones históricas, La Vera ofrece un paisaje muy diferente al de las grandes ciudades y de los escenarios internacionales que han acompañado al cantante durante buena parte de su vida.