Así es por dentro la impresionante casa que vende Alejandro Sanz en este pueblo de España

No es ningún secreto. A estas alturas todo el mundo sabe que Alejandro Sanz no está atravesando un buen momento. Lo que verdaderamente ha sido una sorpresa es que haya querido vender su finca de Jarandilla de la Vera, un pueblo situado en Extremadura. El cantante sentía que esta casa era su gran refugio, de hecho aquí ha vivido algunos de los momentos más importantes de su vida. Se casó con Raquel Perera en 2022 y también bautizó a su hijo. Es decir, la casa tiene significado importante para él, pero la ha puesto a la venta porque atraviesa por problemas económicos.

Todo empezó con una simple frase que escribió en Twitter. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”. Sanz pidió ayuda y sus seguidores se volcaron, recibió el apoyo y la comprensión de todos sus fans. Pero, ¿qué se esconde detrás de todo esto? Hay dos puntos que le han hecho tocar fondo: una crisis económica y la ruptura con Rachel Valdés, con quien mantenían una relación estable. Le reclaman una millonada por el impago de unas propiedades de lujo en Miami, así que no ha tenido más remedio que desprenderse de la joya de su patrimonio.

El interior de la casa es un misterio

Alejandro Sanz es muy celoso de su intimidad, así que sabe cómo es su finca de Jarandilla de la Vera por dentro es todo un misterio, aunque nos podemos hacer una idea. En 2017 llegó a un pacto con TVE y permitió que ‘MasterChef’ grabase un capítulo dentro de su propiedad, pero marcó unas normas claras. No podían enfocar el interior de ninguna estancia, todo se rodó en la enorme parcela. Espacio no falta. Es una finca de 32 hectáreas situada en un entorno privilegiado, por eso Sanz viajaba allí siempre que podía. Tiene un huerto ecológico de media hectárea, un olivar de 300 olivos y una plantación de viñas en espaldera.

El cantante permitió que TVE mostrara una parcela de su intimidad, pero no consintió que mostrase el interior de la vivienda. Si sigue el mismo estilo que los exteriores, la casa está decorada con un estilo clásico y elegante, pero ningún programa ha conseguido entrar. De hecho a todo el mundo le sorprendió que Sanz se prestase al juego que le propuso la dirección de ‘MasterChef’.

Alejandro Sanz pide 3 millones de euros

¿Cuánto cuesta esta finca tan lujosa? 3 millones de euros. Supuestamente es justo la cantidad que le están reclamando por una serie de operaciones que no han salido bien. Alejandro Sanz tiene un patrimonio inmobiliario importante, de hecho hace poco compró una casa en Pozuelo, una de las zonas más claras de Madrid. Recordemos que vive en una mansión situada en la misma ciudad. ¿Por qué ha elegido vender su casa de Jarandilla con lo especial que era para él? Solamente hay un dato confirmado: pide 3 millones de euros.

La casa tiene 14 habitaciones

La casa de Alejandro Sanz tiene unas dimensiones privilegiadas. Hemos hablado del entorno, donde también hay una piscina de gran tamaño, pero eso no es todo. Dentro de la vivienda hay 14 habitaciones. Son 1.2000 metros habitables que el cantante ha sabido aprovechar al máximo. Dentro de la casa hay gimnasio, una cocina muy amplia y una sala de reuniones, entre otras muchas estancias que siguen siendo un misterio.