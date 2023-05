Alejandro Sanz (54) no estaría pasando por uno de sus mejores momentos a nivel personal ni profesional. Así lo ha confesado él mismo en la madrugada de este sábado con un mensaje en sus redes sociales en el que se sincera sobre algunos aspectos de su salud mental. «No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano», ha comenzado diciendo.

«Estoy trabajando para que se me pase (…) llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido útil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual», concluye.

Sus palabras han provocado una enorme preocupación entre los millones de seguidores del cantante, que no han dudado en dejarle mensajes de apoyo y de ánimo; así como de agradecimiento por abrirse públicamente y romper con los estigmas que blindan, cada vez más, a los rostros conocidos de nuestro país y lejos de nuestras fronteras. «Ni el más rico y famoso se salva de una depresión, muchos callamos por años y escondemos algún dolor», «Todo tiene final. Volverás a estar fenomenal. No lo dudes», «Los artistas son personas también», «Gracias por ser vulnerable, siendo hombres. Donde muchas veces la sociedad les enseña que siempre deben ser fuertes», «El reconocerse ser humano ante sus fans también al gran artista ¡Pronta mejora», «Eres una inspiración en este universo para muchas personas, te mandamos mucho amor», son algunas de las reacciones entre los usuarios del universo 2.0.

3 de junio: una fecha clave para el cantante