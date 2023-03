Este jueves, 23 de marzo, El Hormiguero recibía como último invitado de la semana a Alejandro Sanz. Una entrevista que, desde luego, no pasaba desapercibida, ya que muchos usuarios de la Red dudaban en mostrar su opinión en las distintas redes sociales del formato presentado por Pablo Motos. De hecho, es necesario mencionar que, el cantante y el presentador mantienen una buena relación de amistad desde hace años y cada vez que tienen la oportunidad y sus apretadas agendas los permiten realizan planes familiares juntos.

Nada más arrancar el encuentro, emitido en Antena 3, Alejandro le expresaba a Pablo que “te has vuelto a poner la silla más alta que la del invitado. Te reto a que pongas la silla a la misma altura”, le decía el artista en tono jocoso. Eso no fue todo, porque también llamó especial atención una frase del intérprete de Corazón partío. «Estoy triste por ti por lo del martillazo del diamante», le comentaba, haciendo referencia al momento en el que un día antes presenció Georgina Rodríguez, quien pisaba el plató por primera vez para promocionar la segunda entrega de su documental, Soy Georgina.

«Es que así no se puede disfrutar en este programa. Nunca des un martillazo como primera idea, es maltrato mineral», añadía. «No lo volveré a hacer», apuntaba el presentador. Por su parte, Pablo Motos bromeó con el nuevo color de pelo de su invitado, ya que se ha teñido de rubio. «Cuando has llegado, en el catering no sabíamos si ponerte jamón o alpiste», le espetaba. » Cuando me retire de la música ya tengo pensado lo que voy a hacer, presentar El Hormiguero. Me estoy poniendo el pelo naranjita para poco a poco llegar ahí», comentaba el cantante, entre risas.

Como era de esperar, en el perfil de Instagram de El Hormiguero, los telespectadores que vieron el programa no dudaron en comentar qué les había parecido la intervención del artista y, por consiguiente la entrevista realizada por Motos.

«Pues sí… un programa flojillo, menos más que Alejandro tiene un gran humor, pero al irse como si nada… muy raro todo», «Malísima entrevista la que han hecho hoy a un grande como Alejandro Sanz… Pablo Motos no ha tenido respeto ninguno a la hora de formular las preguntas… se ha basado en bromitas y ordinarieces tontas… una pena desaprovechar la oportunidad de tener en su programa a todo un Maestro y no poder haber preparado un programa completo para él dónde millones de personas hubiésemos conocido algo más sobre su trabajo y si gira en España… Una pena…y gracias a las salidas que ha tenido Alejandro en sus respuestas, ha ido la cosa tirando…», son solo algunos de los escritos que se pueden leer, mostrando así el descontento por esta entrega.