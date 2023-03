La vida de Georgina Rodríguez dio un giro de 180 grados cuando conoció a Cristiano Ronaldo. A pesar de que muchos se empeñan en decir que se ha ganado la fama a costa del portugués, lo cierto es que ella misma ha sabido labrarse un futuro tanto en las redes sociales como en la pequeña pantalla, siendo comparada con las Kardashian. Así está el nivel.

Después de una primera temporada en Netflix con su propio documental, la empresaria está a punto de dar el pistoletazo a la segunda, un relato de su vida más íntima y personal y, sobre todo, del que se podría denominar como el peor año de su vida. Y es que, la vida de las celebrities no siempre es color de rosa. Gio, como se hace llamar de forma cariñosa, no solo ha tenido que hacer frente a la pérdida de su bebé, sino también a un cambio de aires tras el fichaje de Ronaldo por Al-Nassr, y ahora los rumores de una doble infidelidad que rondan en su relación. Sin embargo, la que un día fue trabajadora de Gucci, ha sabido levantar la cabeza como ya acostumbra a hacer.

Será el próximo viernes 24 de marzo cuando la nueva edición de su documental esté disponible para todo el público que ha seguido su camino hasta día de hoy. Aunque se desconocen los planes que la plataforma tiene pensados para promocionar este estreno mundial, sí que se ha podido saber ahora que Georgina Rodríguez estará de vuelta en España antes de lo previsto.

Así lo ha comunicado Pablo Motos en su programa, añadiendo que la empresaria pisará su plató en los próximos días. A pesar de que el de Requena se ha hecho un lío en directo y no ha dejado claro el día exacto de la visita de la mujer de Cristiano Ronaldo, lo más probable es que esté en El Hormiguero el próximo miércoles 22 de marzo. Una fecha muy significativa, pues tan solo dos días después se estrenará la segunda parte de su documental en Netflix, «única entre millones».

Esta noticia ha llamado especialmente la atención, puesto que Georgina no suele conceder entrevistas a ningún medio, y mucho menos en la televisión. La última vez que abrió de par en par su corazón fue a finales de 2022, para relatar cómo había sido «el peor año» de su vida en las páginas de Elle. En ella, también relató cómo era su relación con Cristiano Ronaldo, que las últimas semanas se ha visto empañada por dos influencers que dicen haber tenido algo con él mientras estaba con la madre de sus hijos. «Cristiano y yo nos enamoramos a primera vista, cuando le vi por primera vez sentí que el tiempo se paró», confesó entonces. Una entrevista en la que no dudó en reivindicar su nombre, más allá del de su pareja: «Sí, soy la novia del mejor futbolista del mundo, pero no hace falta que la gente, y muchas de ellas mujeres, lo utilice de manera despectiva. Claramente mi relación con él ha permitido que cumpla muchos de mis sueños, pero siempre, tanto antes como después de conocerle, he puesto la misma pasión en todo lo que he hecho».