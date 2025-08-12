El posado sexy de Amaia Montero que ha revolucionado a sus fans: "Nuestra reina del pop"

Amaia Montero ha sorprendido a sus fans con un sensual e inusual posado después de un tiempo alejada del foco mediático. La cantante aparece tumbada en la cama, apenas cubierta por las sábanas y con una ligera sonrisa en sus labios. «No problem», escribe junto a la publicación que ya reúne más de 30.000 «me gusta». La ex integrante de La Oreja de Van Gogh optaba por alejarse en medio de una gran cantidad de rumores que aseguraban que podría volver a como vocalista del grupo. Sobre todo, tras la impactante marcha de Leire Martínez y la polémica que se generaba al respecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amaia montero (@amaiamonterooficial)

Una publicación con la que ha conseguido generar un gran revuelo entre su millón de seguidores, que no han dudado en comentarle: «Nuestra Ave Fénix», «Te extrañamos» o «Te seguimos esperando», entre otros muchos mensajes en los que le dejan muy claro lo mucho que la quieren y aprecian.

Así, parece que Amaia está viviendo un verano de lo más tranquilo, y en el que se ha refugiado en el cariño de amigos como Eugenia Martínez de Irujo, según publicaba a mediados de julio. «Estar contigo siempre es bueno, estar contigo siempre es bonito», escribía Montero junto a una imagen donde se la veía abrazada a su amiga y dándole un beso. «Te quiero muchísimo», respondía la hija de la Duquesa de Alba a su vez. «Siempre un lujo verte! Y hacer risas! Lo mejor del mundo!», aseguraba sobre este bonito encuentro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amaia montero (@amaiamonterooficial)

De momento, parece que Amaia no se plantea volver a los escenarios, pese a la gran cantidad de especulaciones que habían surgido al respecto. De hecho, la última vez que la vimos actuar fue el verano pasado, cuando se subía al escenario del Santiago Bernabeú junto a Karol G para interpretar su icónico tema Rosas.

Después de que Leire Martínez abandonase La Oreja de Van Gogh, los seguidores no pudieron evitar emocionarse pensando en que la vuelta de Montero estaba más cerca que nunca. Además, otra de las íntimas amigas de la artista, Cayetana Guillén Cuervo, llegaba incluso a confirmar o dar por hecho la noticia. Lo que generaba un gran revuelo mediático.

Amaia Montero durante unas vacaciones. (Foto: Gtres)

«Yo lo sé desde hace mucho, ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie, y no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie», respondía la actriz, lo que incluso molestaba en cierto modo a su amiga, quien tomaba la decisión de alejarse de ella y romper todo lazo.

Una brecha que también podría explicar el motivo por el que Montero ha tomado distancia y prefiere guardar silencio. De hecho, ni ella ni el resto de integrantes del grupo han querido confirmar o desmentir dicha información. Por tanto, la gran incógnita sigue estando en el aire. ¿Volverá a ponerse al frente de La Oreja de Van Gogh?