Leire Martínez se ha pronunciado sobre su relación actual con sus ex compañeros de La Oreja de Van Gogh horas después de que haya salido a la luz que la artista, el próximo 11 de abril, estrenará su primera y nueva canción en solitario. La cantante, que recientemente actuó en el escenario de los Premios Cadena Dial en Tenerife rodeada y arropada por otros compañeros de profesión, ha concedido una reveladora entrevista cuando también se ha conocido que Amaia Montero regresará con su antiguo grupo.

Las palabras de Leire Martínez sobre LODVG

Hace unas horas, el periodista David Insua desveló en el programa que presenta Carlota Corredera que Amaia Montero, tras un tiempo alejada de la música, está grabando un nuevo disco junto a su ex grupo. «Este año va a haber nuevo CD de La Oreja de Van Gogh. Y claro, ¿Quién canta? Amaia Montero. Habrá canciones nuevas, antiguas, de todo. Están grabando», dijo.

Horas después, Leire Martínez ha concedido una reveladora entrevista en Estirando el cicle a pocos días de sacar su primera propuesta musical en solitario. En su intervención, la intérprete de El primer día del resto de mi vida ha recordado a sus ex compañeros de LODVG, con los que ha pasado casi dos décadas de su vida: «Han sido casi 17 años. Honestamente, creo que todavía no la he cerrado (la etapa). Y, además, sería ridículo decir lo contrario. Al final, es toda una vida junto a alguien. Primero, no quero olvidar porque parece que hay que olvidar para no sufrir. No quiero. Ahora estoy en un momento extraño, de aceptación. Las fases del duelo total. La fase gorda ahí de llorar y del drama yo creo que ya la he pasado».

En la citada entrevista, Leire ha hecho además una reflexión en la que ha dado cuenta en qué punto está su relación con sus ex compañeros, con los que no llegó a buenos términos tras su salida del grupo (algo que ni ella misma, como ha dado a entender, esperaba): «A veces no hace falta estar de acuerdo con alguien para quererle. Y yo he podido no estar de acuerdo con mis compañeros en muchos momentos, pero les voy a querer toda la vida. Ahora estoy muy enfadada con ellos, pero les voy a querer toda la vida».

El comunicado de la salida de Leire Martínez

Hace muy pocos meses que, tras casi dos décadas juntos, La Oreja de Van Gogh anunció que Leire Martínez dejaría de formar parte de la banda. Este comunicado llegó en un momento, cuanto menos, polémico ya que solo semanas antes Amaia Montero, que fue su vocalista en sus comienzos, reapareció en uno de los conciertos de Karol G en el Santiago Bernabéu.

«Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón», rezó el comunicado firmado por los músicos del grupo, que no por Leire, como apuntó ella misma.