Leire Martínez desvela cómo se sentiría si regresara Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

El pasado mes de octubre, La Oreja de Van Gogh publicó un inesperado comunicado en el que anunciaba que Leire Martínez, su vocalista durante casi dos décadas, dejaba de formar parte de la banda tras «no conseguir acercar sus diferentes maneras de vivir en el grupo». Han pasado casi tres meses desde que salió a la luz esta impactante noticia y la posterior polémica que se generó al respecto y, durante este tiempo, no han parado de circular numerosos rumores sobre la posible vuelta de Amaia Montero al grupo musical.

Estas especulaciones se avivaron aún más hace tan solo unos días, cuando la cantante de Irún compartió en sus redes sociales un vídeo en el que recordaba una de sus interpretaciones del tema 20 de enero, una de las canciones más icónicas de su trayectoria con la banda. Sin duda, este movimiento llamó la atención de propios y extraños, y, como era de esperar, ha sido uno de los aspectos por los que ha sido preguntada Leire Martínez en su última aparición pública.

«Honestamente, como ya he dicho muchas veces, hay guerras en las que yo no voy a entrar. A veces hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos. Y porque además ni sé los motivos por los que lo ha hecho, entonces tampoco me voy a meter en algo que desconozco. Tampoco le voy a dar una importancia que no tiene», comenzaba a decir en los Premios Dial de Tenerife.

Ante la posibilidad de que La Oreja de Van Gogh volviera a fichar a Amaia como vocalista, Leire ha sido clara: «Podría ser que sucediera. ¿Me revolvería? Pues seguramente sí. Te mentiría si dijera lo contrario. Pero al final, son sus decisiones. Si ellos consideran que es lo mejor, pues así lo será. Yo ahí…», explicaba. En cuanto a la relación que mantiene a día de hoy con el grupo tras su abrupta salida, la de San Sebastián tampoco ha dudado en pronunciarse, dejando claro que no tiene ningún inconveniente en saludarse si se cruzan, aunque tampoco ha detallado en exceso nada al respecto.

Leire Martínez en los Premios Dial de Tenerife. (Foto: Gtres)

No obstante, Leire ha reiterado que de todo se saca algo bueno, y ella ha confesado que de su salida de La Oreja de Van Gogh ha aprendido a «quitarle hierro a muchas cosas», a «cuidar de uno mismo» y a «aprender a darte tu lugar», tres aspectos que considera fundamentales. «Y luego a aprender de todo lo vivido, a quedarme con lo bueno y a focalizar el futuro», añadía.