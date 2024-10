La Oreja de Van Gogh ha hablado públicamente y por primera vez sobre la salida del grupo de Leire Martínez, su vocalista durante más de una década. En concreto, Pablo Benegas, guitarrista y uno de los fundadores de la agrupación. El músico ha expresado su molestia respecto a los rumores que han circulado en torno a la marcha de la cantante, afirmando que «se han dicho muchas mentiras». La declaración de Benegas busca aliviar la tensión y el hermetismo que han rodeado a la banda desde que se conoció la noticia, sorprendiendo a los seguidores que han sido parte de la evolución del grupo desde sus inicios.

La salida de Leire Martínez ha generado un gran revuelo entre los fans de la banda y los medios de comunicación, dado el papel esencial que ha desempeñado en La Oreja de Van Gogh desde que sustituyó a Amaia Montero en 2008. Sin embargo, cierto es que la falta de una explicación clara por parte de los integrantes del grupo, y de la propia Leire, había dejado un vacío que pronto se lleno de especulaciones y versiones que, según Benegas, están lejos de la realidad. En su mensaje, el guitarrista ha insistido en que muchos de los rumores y comentarios que han circulado no reflejan el verdadero motivo de su salida y ha calidado la situación como «difícil» para todos los miembros de la banda.

«Se han dicho muchas mentiras […] No tenemos ningún plan, hemos dado un salto al vacío, no tenemos nada atado ni pensado, queremos descansar y ver qué hacemos en el futuro», ha comenzado diciendo Pablo. «Estas decisiones no se toman a la ligera. Llegar a una situación así no es cuestión de dos días o de un mes, hemos tenido diferencias desde hacía tiempo y hemos ido gestionándolas. Por respeto a nuestros fans, a nuestra música y a los 17 años maravillosos con Leire, que nos van a unir siempre, no vamos a ir por ahí porque no nos lo merecemos», ha añadido el natural de San Sebastián.

Con sus palabras, Benegas ha querido dejar claro, sobre todo, que la decisión de separar sus caminos no ha sido algo imprevisto, sino que llevaba tiempo fraguándose. Además, ha zanjado cualquier tipo de especulación sobre quién sustituirá a Leire Martínez en la banda a partir de ahora. «Cuando se pasan 17 años juntos, hay un desgaste por las diferente maneras de enfocar las cosas, para nosotros el grupo es nuestra vida y pasión, lo que nos quita el sueño, es todo más aburrido de lo que se ha contado», ha zanjado.

Leire Martínez durante uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

Leire Martínez lanza su primera canción tras su marcha de ‘LODVG’

La intervención pública de Pablo Benegas coincide, cabe destacar, con el lanzamiento del primer single de Leire Martínez tras su marcha de La Oreja de Van Gogh, Eskutitza. Se trata de una canción en euskera compuesta por un motivo benéfico: hablar de las enfermedades cardiovasculares, con el lema Escucha a tu corazón. Esta nueva canción llega de la mano de la ex vocalista de LODVG en colaboración con Martin Urrutia, el ex concursante de Operación Triunfo 2023, quien a su vez acaba de lanzar la canción El Destello junto Juanjo Bona.