La Oreja de Van Gogh ha emitido un inesperado comunicado que ha dejado sorprendidos a propios y extraños. En el escrito, el grupo musical ha anunciado que Leire Martínez, su actual vocalista, deja la banda. «Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. Así, termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada», expresaban.

Como era de esperar, la especulación sobre quien será la persona que sustituya a Leire como cantante de La Oreja de Van Gogh no ha tardado en llegar, creándose grandes conjeturas sobre el posible regreso de Amaia Montero. Sin embargo, al mismo tiempo, también se ha situado en la primera línea de la noticia la vida personal y profesional de la propia Leire Martínez.

Nació el 22 de junio de 1979 en San Sebastián, concretamente en el municipio de Rentería. Es hija de Sebastián Martínez y Alicia Otxoa y tiene dos hermanos pequeños. Durante su época en el colegio le gustaba todo lo relacionado con lo artístico, de hecho, practicaba danza, solfeo y tocaba el violín. Sin embargo, cuando llegó a la Universidad del País Vasco, se matriculó en Magisterio de Educación Especial. Pero en 2007 su vida dio un giro de 180 grados y, siendo fiel a su pasión por la música, concursó en el programa Factor X. Allí interpretó temas muy conocidos como Me voy de Julieta Venegas o Letf outside alone de Anastacia. En la sexta gala fue eliminada, pero su presencia en el mundo de la música no terminó ahí y fue tan solo unos meses después, concretamente el 14 de julio de 2008, cuando La Oreja de Van Gogh la presentó como su nueva vocalista.

Leire Martínez en un concierto de La Oreja de Van Gogh en Madrid. (Foto: Gtres)

Durante su trabajo con el grupo, Leire ha publicado ocho discos de estudio, pero lo cierto es que no ha sido su único trabajo durante todo este tiempo. Conforme iba ganando popularidad, Martínez iba recibiendo nuevas oportunidades laborales, como la de desarrollar su faceta de actriz. Y es que ha hecho algunos cameos en distintas series de televisión como La gira, de Disney Channel, o La duquesa, de Telecinco.

En cuanto a su vida personal, la cantante siempre se ha mostrado reacia a compartir detalles. No obstante, en estas casi dos décadas formando parte de La Oreja de Van Gogh, ha sido inevitable que no trascendieran diferentes datos al respecto. En su faceta sentimental, hace unos años mantuvo una relación sentimental con Jacobo Rodríguez Bustamante. En 2014 pasaron por el altar y un año después, fruto de su matrimonio, nació su único hijo en común. Pero en 2018, la cantante anunció en sus redes su ruptura: «Hay relaciones que funcionan y otras no, la vida es así», escribió por aquel entonces.

Actualmente, Leire mantiene una relación sentimental con Miguel Sueiras, un saxofonista gallego con quien comparte habitualmente imágenes en su perfil de Instagram.