La infanta Sofía lleva el vestido básico de Mango que te salva todos los looks de verano: la mejor compra

El vestido básico de Mango que te salva todos los looks este verano nos lo ha descubierto la infanta Sofía. La pequeña de la casa real, que ya es la más alta de la familia, a excepción de su padre, el rey Felipe VI apunta maneras como experta en moda. Está ganándose a pulso el convertirse en la influencer de la Casa Real española. Con el estilo de esta joven que es capaz de hacer destacar a cualquier mujer, no podemos fallar, es nuestra experta en moda de bajo coste.

Una de las características de esta joven es que estamos ante una mujer que sabe muy bien cómo hacernos descubrir unas prendas que todas y cada una de nosotras podemos tener. Sus looks no son caros, sino todo lo contrario y, están destinados a aprovecharse el máximo de años posibles. Un buen vestido negro como el que ha lucio Sofía es la base principal de un armario cualquiera. Podremos descubrir una prenda especial, digna de la realeza que, en este caso, nos va a costar menos de 20 euros, un chollazo que no podemos dejar escapar.

El vestido básico de esta temporada que te salvará todos tus looks

Estos tiempos de crisis para la mayoría de las familias nos hacen agudizar nuestras compras. Necesitamos hacernos con un buen básico que sea barato, pero que, sobre todo, acabe siendo de lo más versátil posible, con ciertas novedades que tocará tener en consideración.

Habrá llegado ese momento de apostar claramente por una serie de elementos que serán los que nos marcarán muy de cerca. Con ciertas novedades que pueden llegar a ser los que nos afectarán de una forma que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante.

Un buen vestido que puede convertirse en nuestra mejor aliada, para ahora salir de fiesta o para el septiembre llegar a la universidad o a la oficina con una pieza que podremos adaptar a cualquier plan. La realidad es que estamos ante el vestido definitivo con el que no podemos fallar.

La maleta de esta joven que se ha convertido en toda una experta en ropa es de las más especiales de los últimos tiempos. Podemos conseguir una larga lista de prendas y complementos que nos acompañarán en numerosas ocasiones, de una forma o de otra, este descubrimiento cambiará nuestro armario para siempre.

La infanta Sofía nos descubre esta prenda espectacular

El vestido negro es un clásico entre las expertas de moda que Sofía se ha encargado de agotar de Mango. La tienda de bajo coste con sello nacional que ha descubierto al país y al mundo entero, como buena embajadora de la moda española y ya casi estudiante internacional.

Su estilo es uno de los más comentados y copiados de la Casa Real española, es capaz de descubrirnos una serie de prendas y complementos que todas podemos tener y que acabarán siendo espectaculares en todos los sentidos. La manera en la que ha llevado este vestido es la máxima representación de la sencillez y la elegancia.

Te proponemos copiar el look de la infanta con un vestido similar, pero en este caso de tirantes finos, de esta manera podrás descubrir lo mejor de una prenda de ropa perfecta para un verano caluroso como el que estamos tiendo, con un escote en la espalda que impresiona.

Este vestido tiene el largo midi que tanto gusta a Sofía. Si bien es cierto que ella es una mujer muy alta, es también perfecto para bajitas, podemos combinar este vestido con unos buenos taconazos que sean capaces de darnos la altura que deseamos, sobre todo en estos días que tenemos por delante.

Tal y como se presenta este vestido en la web de Mango: «Tejido de algodón. Tejido elástico. Diseño midi. Diseño entallado. Escote de pico. Sin mangas. Tirantes finos. Espalda escotada y tirantes finos. Detalle de abertura en la parte posterior. Sin cierre».

Esa abertura en la parte posterior nos dará ligereza en uno de esos looks que puede ser muy versátil. Podemos llevar este vestido con unas prendas que acabarán siendo las que nos acompañarán más adelante. Una blazer para ir a la oficina o un jersey o cardigán por encima en caso de que haga más frío.

Con este tipo de elementos podemos conseguir un plus en nuestro armario que podremos llevar desde con zapatillas deportivas, hasta con unos buenos taconazos para una cena o comida de celebración. Las posibilidades de este vestido son enormes y pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días.

Un buen vestido que la infanta Sofía nos ha hecho rescatar de esta nueva colección de Mango en la que encontraremos todo lo necesario y más para triunfar por poco dinero.