Ni sandalias ni bailarinas: los zapatos que lleva Rania de Jordania y que te vas a poner con todo

La moda cambia constantemente, pero hay piezas que logran trascender el paso del tiempo y convertirse en auténticos básicos de armario. Este es el caso de los zapatos que lleva Rania de Jordania, los mule de piel de Parfois, un diseño que conjuga practicidad, elegancia y comodidad, con un estilo que se adapta tanto a jornadas de trabajo como a encuentros informales. Se trata de un modelo plano, destalonado, fabricado en piel, con una plantilla acolchada y punta redonda, que por 39,99 euros se posiciona como una opción accesible dentro del mercado de calzado urbano.

La propuesta de Parfois refleja una tendencia que ha vuelto con fuerza: los mule, inspirados en la estética de mediados del siglo XX, que hoy resurgen renovados en clave moderna. En un contexto donde los consumidores priorizan tanto el diseño como la salud de sus pies, este tipo de calzado plano con suela de goma ofrece una alternativa interesante. La ergonomía, la amortiguación y el confort se convierten en atributos fundamentales, más allá de la estética. Según la European Footwear Confederation (CEC), el mercado de calzado en Europa se orienta cada vez más hacia modelos que logran equilibrar moda y funcionalidad, con una clara preferencia por productos versátiles que puedan usarse durante todo el día. De esta manera, los mule de Parfois encajan a la perfección con una tendencia que apuesta por la durabilidad y la comodidad sin renunciar a la elegancia.

Así son los zapatos que lleva Rania de Jordania

El auge del calzado plano

Lejos de ser una moda pasajera, el calzado plano ha ganado terreno como respuesta al creciente interés de los consumidores por la salud postural y la movilidad diaria. Durante décadas, los tacones fueron vistos como sinónimo de sofisticación, pero su uso prolongado está relacionado con problemas de espalda, rodillas y pies, tal como advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS) en varios informes sobre ergonomía y hábitos de vida saludables.

Los zapatos planos, especialmente aquellos con suela de goma y plantilla acolchada como el modelo de Parfois, permiten caminar durante horas sin generar sobrecarga en las articulaciones, lo que los convierte en aliados tanto de la moda como del bienestar.

El diseño mule: historia y reinvención

El origen de los mule se remonta a la Europa del siglo XVI, donde se utilizaban en entornos domésticos como calzado cómodo de interior. Con el paso de los años, especialmente en la Francia del siglo XVIII, se asociaron a la sofisticación aristocrática. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando Hollywood los popularizó como un símbolo de glamour femenino.

En la actualidad, los mule han recuperado protagonismo, pero con un enfoque práctico: se combinan con estilos casuales y profesionales, resultando perfectos para quienes buscan un zapato fácil de poner y quitar, pero con un diseño cuidado.

Además, las royal priorizan su uso: son los zapatos que lleva Rania de Jordania. Un modelo de piel de Parfois que demuestra cómo la tradición puede actualizarse con materiales de calidad y acabados modernos.

La importancia de la piel y la calidad

Uno de los grandes diferenciales de este calzado es el uso de piel natural, un material que asegura mayor transpiración y durabilidad. Frente a opciones sintéticas, la piel permite que el pie respire y reduce la acumulación de humedad, lo que evita incomodidades y problemas dermatológicos. Además, la plantilla acolchada se convierte en un plus, ya que suaviza cada pisada, adaptándose a la forma del pie.

La combinación con la suela de goma antideslizante añade seguridad, algo esencial en un uso urbano. Este conjunto de características no solo suma al diseño, sino que también refuerza el compromiso de Parfois con un calzado que atiende a las necesidades diarias de las consumidoras.

Un zapato para múltiples estilos

Los mule de piel de Parfois son un ejemplo de versatilidad. Pueden llevarse con vaqueros para un look casual, con faldas midi para un aire bohemio, o incluso con trajes de dos piezas para una jornada laboral. Su estética minimalista, basada en líneas simples y un acabado sobrio, los convierte en un calzado “comodín” que no pasa de moda.

Este tipo de propuestas responde a la filosofía del consumo consciente, donde se busca invertir en piezas que puedan utilizarse en diversas ocasiones, reduciendo así la necesidad de acumular productos.

La moda consciente y la durabilidad

La industria de la moda está en un proceso de transformación hacia la sostenibilidad, y el calzado no es la excepción. Aunque no todos los modelos pueden considerarse sostenibles en sentido estricto, la elección de materiales duraderos como la piel favorece un uso prolongado del zapato. Según datos de la Comisión Europea, cada ciudadano europeo consume en promedio 4,1 pares de zapatos al año, y buena parte de ellos terminan desechados en poco tiempo.

Las tendencias de moda en 2025 siguen confirmando un patrón: la comodidad es la gran protagonista. Tras años en los que la moda priorizaba lo estético sobre lo funcional, el mercado apuesta por zapatos que acompañen la movilidad urbana. En este contexto, los mule planos de piel destacan como una alternativa equilibrada, moderna y atemporal.