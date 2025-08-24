Los detalles que nadie ha visto de la última aparición de Kate Middleton y el príncipe Guillermo

La familia real británica ha vuelto a reunirse casi al completo. A pesar de que todavía nos encontramos en la recta final del verano y este linaje está aprovechando al máximo esta temporada para desconectar, el príncipe Guillermo, junto a sus hijos y Kate Middleton, Carlos III, la reina Camila, el actual duque de Edimburgo, la duquesa y la princesa Ana han acudido a una celebración en la iglesia de Crathie Kirk que ha sido captada por la prensa. Un lugar santo situado muy cerca del castillo de Balmoral, la residencia estival y navideña oficial de la Casa Real del Reino Unido. Son estos los dos únicos momentos del año en que esta fortificación es testigo del cónclave de los Windsor. Una estancia que el monarca, Carlos III y su esposa, Camila de Cornualles, alargarán hasta mediados del mes de septiembre y que les evoca a muchos momentos felices pero también duros.

Todos ellos se han personado en el templo puntuales y lo han hecho de manera escalonada. Un detalle que ha llamado especialmente la atención es que los cinco componentes de la estirpe del heredero al trono de Inglaterra han llegado en el mismo vehículo. Un hecho que cobra especial relevancia si recordamos que el pasado mes de julio el príncipe George cumplió 13 años. Una cifra en la que está fijada la edad en la que el futuro rey y su primogénito no pueden hacer uso de los mismos medios de transporte. Por ello, lo más correcto es que fueran en dos coches separados. También hemos podido ver, gracias a las instantáneas, que el encargado de conducir es Guillermo de Gales, mientras que su cónyuge, Kate Middleton, ocupa el asiento del copiloto y los vástagos se sitúan en los asientos traseros.

Carlos III y la Reina Camila en el coche. (Foto: Gtres)

Una aparición que se produce días antes de que todos los integrantes de la monarquía retomen sus agendas oficiales y vuelvan a ponerse al frente de sus responsabilidades como miembros activos de la Corona. Se trata de la primera vez que vemos a los príncipes de Gales durante este mes en el que han estado alejados de sus compromisos con el pueblo británico.

Kate Middleton, Guillermo de Inglaterra y la pequeña Charlotte. (Foto: Gtres)

Aunque la visita religiosa que han realizado era un acto de carácter privado y se enmarca dentro de su tiempo de descanso, Kate Middleton y Guillermo de Inglaterra no se han olvidado de fechas importantes para la nación y han utilizado sus redes sociales para celebrar algunos acontecimientos con sus vecinos. Hace ya varias jornadas se celebró en el Reino Unido el 80.º aniversario del Día de la Victoria, que puso fin a la II Guerra Mundial, motivo por el que rindieron homenaje a las víctimas y a todos los que participaron en la batalla.

La princesa Ana en el coche. (Foto: Gtres)

La nueva vida de los Gales

Guillermo de Inglaterra, su mujer, Kate Middleton, y sus tres hijos comenzarán en escasos días el nuevo curso tanto escolar como institucional. Una nueva etapa que comienza con la confirmación de su mudanza.

Las obras de Forest Lodge. (Foto: Gtres)

Pese a que no será algo inminente, toda la familia Gales abandonará Adelaide Cottage, su hogar de los últimos años, para trasladarse a Forest Lodge, una residencia situada dentro de los dominios de Windsor. Un enclave rodeado de naturaleza en el que buscarán darles a sus retoños una educación alejada de los curiosos y el ruido de la gran ciudad, que están reformando y que ocuparán en régimen de alquiler. Unos gastos que sufragarán, tal y como ha trascendido, con sus propios ingresos.