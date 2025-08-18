Las vacaciones de la reina Camila a bordo del yate Zenobia han levantado algunas ampollas en el Reino Unido. La esposa del rey Carlos III suele aprovechar de vez en cuando para pasar un tiempo en solitario, y esta vez en lugar de refugiarse en su casa de Ray Mill House, ha apostado por surcar las aguas del Mediterráneo en el espectacular barco propiedad del multitudinario Wafic Said. Un empresario sirio-saudí y filántropo con estrechos vínculos con la política británica y la familia real.

Unas vacaciones que algunas voces consideran fuera de lugar por varias razones. Por un lado, porque mientras que Carlos ha continuado con algunos compromisos y se ha refugiado en el Castillo de Mey, la reina ha preferido una estancia a todo lujo en un exclusivo yate. A esto hay que sumar que la familia real no debe manifestar opiniones políticas y la cercanía de Camila con el propietario de la embarcación puede interpretarse como tal. Además, en plena crisis económica, cualquier gasto superfluo debería limitarse y aunque es cierto que a la reina la han invitado, el coste de la seguridad no lo asume el empresario que ha extendido la invitación.

Los reyes Carlos III y Camila en un acto juntos. (Foto: Gtres)

Pese a la polémica, la reacción tanto del rey como de su esposa ha sido la que cabría esperar. Ni un comentario al respecto, ni tampoco un gesto que pueda denotar preocupación o incomodidad. El pasado viernes, Carlos III y Camila retomaron su agenda con varios actos en Londres con motivo del 80 aniversario del Día de la Victoria sobre Japón. Una jornada en la que no participaron los príncipes de Gales -que siguen de vacaciones privadas- y que coincidió, además, con el 75 cumpleaños de la princesa Ana.

Durante la jornada, en la que la reina Camila vistió de blanco y llevó unos zapatos clásicos de Chanel -que se asocian, por cierto, a las dos letras c entrelazadas de Carlos y Camila-, se pudo ver tanto al monarca como a su esposa muy emocionados. El rey, por cierto, está más delgado de lo habitual, algo que ha hecho saltar las alarmas sobre su estado de salud dado que continúa en tratamiento para el cáncer que padece. Por ahora el Palacio de Buckingham no ha dado nuevos datos sobre su evolución, pero sigue cumpliendo con todos sus compromisos institucionales con normalidad.

Los reyes Carlos III y Camila en un acto juntos. (Foto: Gtres)

Regreso a Escocia

Tras los actos en Londres, este domingo los reyes se han dejado ver por primera vez juntos en Escocia, donde tienen previsto pasar unas semanas de vacaciones. El rey Carlos III y su esposa han asistido a un servicio religioso en una capilla cercana al Castillo de Balmoral, donde siempre suelen acudir los miembros de la familia real durante sus estancias en Escocia.

Tal como han confirmado fuentes oficiales, el monarca participará este lunes en la tradicional bienvenida oficial a las puertas del castillo y se espera que a lo largo de los próximos días varios de sus familiares vayan llegando a Escocia para disfrutar de unos días de descanso en privado. Entre ellos, probablemente, los príncipes de Gales y sus tres hijos.

Los reyes Carlos III y Camila juntos. (Foto: Gtres)

Aunque desde Buckingham no han dicho aún hasta cuándo estará el rey en Balmoral, lo cierto es que se espera que permanezca allí hasta mediados del mes de septiembre. Carlos III ha heredado de su madre la costumbre de quedarse en el lugar en el que ella murió coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento, al igual que la Reina Isabel II hacía en Sandringham cada mes de febrero.