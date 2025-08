El ex chef de Diana de Gales explica la receta del desayuno ideal de la princesa

Han pasado ya casi tres décadas desde que nos dejara uno de los rostros más importantes del panorama internacional y a pesar de su fallecimiento en un trágico accidente de tráfico en París, el legado de Diana de Gales continúa muy vivo. De hecho, no resulta extraño que cada poco tiempo salgan a la luz detalles desconocidos de sus costumbres o curiosidades o que se subasten objetos relacionados con ella. Esta vez ha sido Darren McGrady, el que fuera responsable de cocina en el Palacio de Kensington durante varias décadas el que ha revelado cuál era el desayuno habitual de la princesa de Gales.

Darren McGrady ha contado que Diana apostaba habitualmente por una dieta saludable y que, por tanto, fue toda una adelantada a su tiempo y una pionera en temas de alimentación. McGrady pasó gran parte de su carrera al lado de Lady Di, aunque también estuvo al servicio de la Reina Isabel II, cuyos gustos culinarios también conoce a la perfección y ha ido desvelando a lo largo de los años.

Según ha explicado, a la madre de los príncipes Guillermo y Harry le gustaba un desayuno en particular e intentaba llevar una vida sana que le permitía tener un aspecto formidable. En su canal en una conocida plataforma el cocinero ha publicado un detallado tutorial con todos los pasos e ingredientes para que cualquiera pueda replicar el plato que la princesa tomaba por las mañanas. Se trata de la Avena Nocturna de la princesa Diana.

Diana de Gales tras una sesión de deporte en Londres . (Foto: Gtres)

«Ella me decía que me ocupara de las grasas y que ya ella se encargaba en el gimnasio de los carbohidratos», ha contado el chef. Diana intentaba hacer deporte de manera regular, además de comer muy sano y por eso recurría a la avena nocturna para desayunar. Este plato se hizo muy popular hace años y no ha dejado de estar de moda. La princesa la descubrió en una clínica suiza y desde entonces la incorporó a su dieta. Allí se llamaba muesli bircher.

Esta receta consiste en remojar los copos de avena en zumo de naranja recién exprimido y refrigerarlos durante la noche, para después agregar yogur griego, miel cruda y zumo de limón. Al hidratarse lentamente durante la noche, la avena adquiere una textura cremosa similar al porridge, pero sin necesidad de cocción. En el caso de Diana recurría al zumo de naranja, aunque lo más habitual es utilizar leche o bebidas vegetales, como soja o bebida de almendras, avellanas o similar.

Además, se puede añadir una manzana, así como arándanos y nueces. Es un desayuno nutritivo y muy saciante, que ayuda a la digestión y a controlar el apetito, y es rico en antioxidantes como los flavonoides. Asimismo, es bueno para controlar el nivel de azúcar en sangre. El propio Darren McGrady ha confesado que la receta estaba tan deliciosa que incluso él mismo replicaba la receta para desayunarla.