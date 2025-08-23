El restaurante de la familia Pombo que ha conquistado el paladar del Rey Felipe

Los Pombo se han convertido en una de las dinastías más famosas de las redes sociales y así lo demuestra el documental que han grabado para Amazon Prime, proyecto que ya cuenta con cuatro temporada. El clan vuelve a estar de plena actualidad gracias al nuevo embarazo de María, pero ¿por qué la influencer genera tanto interés y cómo ha logrado hacerse un hueco dentro de la crónica social? Lo cierto es que su trabajo va mucho más allá de Instagram, TikTok o YouTube. Es empresaria y ha cerrado negocios que le han ayudado a llevar un estilo de vida envidiable.

María Pombo ha tenido un buen maestro: su padre, Víctor. Este último se dedicaba al mundo de la publicidad, pero en 2011 decidió emprender una aventura distinta y abrió un restaurante en el Paseo de la Habana de Madrid, una de las zonas más cotizadas de la capital. El local se llama Camimo Food & Drinks y se ha posicionado como uno de los centros de referencia de la ciudad, tanto es así que ha contado con la visita del Rey Felipe VI.

Página web del restaurante Camino. (Foto: Google)

Camino tiene tres espacios distintos: una terraza, una primera planta perfecta para tomar el aperitivo y una zona alta ideal para reuniones. Su Majestad estuvo en la zona principal, muy cerca de la barra. Víctor Pombo ha inmortalizado el momento poniendo una placa donde le explica a sus clientes que allí estuvo sentado el Jefe de Estado.

Papín, como le llaman sus hijas y sus yernos, ha llevado a cabo una buena estrategia de marketing. Tanto es así que su restaurante genera ingresos millonarios. Por ejemplo, en 2022 facturó casi 1.8 millones de euros. El local ha ganado mucho peso desde que María Pombo y sus hermanas lo sacan en las redes sociales, pero hay gente que no conoce a las influencers y que han quedado encantadas con el servicio.

La curiosa carta de Camino

Víctor Pombo ha tenido un bonito gesto con sus nietos. Cada uno tiene un plato dedicado en la carta de Camino, por ejemplo «las vegitas de atún», que hacen referencia a la hija pequeña de María. O «la piña Maríacandela», que alude a las mellizas de Marta. Teniendo esto en cuenta, habrá que esperar un tiempo para ver que tributo rinde al nuevo bebé de María Pombo y Pablo Castellano.

Dentro de la oferta de Camino Foods & Drinks hay opciones muy variadas, para todos los gustos. Podemos encontrar propuestas más modernas como su famoso steak tartar o algunas raciones más tradicionales como pulpo o croquetas.

Durante el documental Pombo, el empresario barajó la posibilidad de abrir un nuevo negocio y le pidió consejo a su yerno, Pablo Castellano. Este último es arquitecto y visitó varios locales que pretendían ser la sede de la nueva aventura, pero hubo un cambio de planes porque no dieron con ninguno que les resultase atractivo al 100%.