«I had a dream… I got everything I wanted». Con esta frase, tomada prestada de Billie Eilish, María Pombo ha confirmado este martes 15 de julio su tercer embarazo en un emotivo vídeo publicado en su perfil de Instagram. Un instante cuidado, simbólico y profundamente íntimo, como todo lo que suele compartir con su comunidad. En la grabación, María camina junto a su marido Pablo Castellano y sus dos hijos, Martín y Vega, por la orilla del mar. La escena, bañada en ternura, termina con un gesto que habla más alto que cualquier titular: María se gira, se pone de perfil y deja ver, con orgullo, la incipiente curva de su vientre.

Este anuncio no llega exento de contexto. Apenas 24 horas antes, la revista ¡Hola! se había adelantado a la protagonista filtrando la noticia del embarazo, a través de fuentes cercanas a la familia. Una práctica recurrente en la prensa del corazón, pero que, en este caso, vuelve a repetir una situación dolorosa para María: es la segunda vez terceros -sin querer o no-, se anticipan a una noticia que ella deseaba comunicar a su manera, en su momento y en sus términos. La primera vez ocurrió con el embarazo de Vega, después de una visita de Pombo al programa La Resistencia de TVE. Mientras la influencer mostraban la galería de fotos de su teléfono, los espectadores pudieron ver una imagen de su test de embarazo, revelando accidentalmente su estado. Entonces, María asumió su ingenuidad, pero esta vez el enfado, aunque contenido y elegante, ha sido más que evidente. «Yo no he vendido nada a nadie», escribió la ex de Álvaro Morata en respuesta a un comentario en una de sus últimas publicaciones poco después de darse a conocer la noticia.

A pesar de la filtración, María ha preferido responder con belleza. Y lo ha hecho a su manera, fiel a su estilo: con un vídeo sin palabras habladas, pero cargado de significado. Rodeada de quienes más quiere, mostrando que su sueño de tener una familia numerosa -algo que ha expresado abiertamente en varias entrevistas-, se está cumpliendo. «Yo tenía claro que quería una familia grande, como la que tuve de niña», decía el pasado abril. Y ese deseo, poco a poco, se va materializando.

Esta feliz noticia llega tras un periodo de crecimiento y reconstrucción para la pareja. Después del nacimiento de su hija Vega, María y Pablo atravesaron una crisis de pareja que no dudaron en compartir públicamente, incluso en su documental Pombo. Lejos de idealizar su relación, decidieron mostrar que el amor también se construye desde «la vulnerabilidad, desde la terapia», desde la elección diaria de querer estar juntos. «Nos hemos comprometido con cuidar lo que realmente queremos», dijo entonces María. Hoy, esa apuesta por el compromiso se traduce en una nueva vida que viene en camino.