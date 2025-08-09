Amancio Ortega cumple con la tradición y su lujoso yate recorre por fin la costa de Pontevedra

Ha llegado uno de los momentos más esperados del verano: la llegada de Amancio Ortega a la ría de Aldán (Pontevedra). Es una tradición que cumple todos los años y este se ha retrasado, por eso había tanto interés por ver el Valoria B, su lujosa embarcación. Es un yate que normalmente está en el puerto de Sangenjo y ahora ha surcado el mar para aprovechar las buenas temperaturas de agosto.

Amancio Ortega es mucho más que un empresario, es un ejemplo a seguir. Su labor al frente de Inditex, la empresa de moda que fundó en 1985, le ha convertido en un referente para todos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, es bastante discreto e intenta no llamar la atención. No obstante, en LOOK sabemos que su yate vuelve a estar operativo. Tal y como ha informado la prensa local, el Valoria B ha fondeado delante de la playa de Arneles, una de las más conocidas de la zona. Es decir, Amancio y su familia hacen una vida normal y no se esconden, simplemente esquivan el foco mediático.

Es muy habitual que el fundador de Inditex frecuente las zonas costeras de Pontevedra. El litoral de Cangas puede confirmar que la familia Ortega ha disfrutado de largas jornadas por allí, pero este año todavía no se había producido el gran momento. Ha sido el sábado 9 de agosto de 2025 cuando el Valoria B ha dado el pistoletazo de salida al verano. Hasta el momento, el yate únicamente se había movido en junio, cuando varios testigos lo vieron en Ribadeo (Lugo) con Marta Ortega a bordo.

Amancio Ortega en un yate. (Foto: Gtres)

La hija de Amancio Ortega ha tomado las riendas de Inditex con una gran maestría. Asumió la presidencia no ejecutiva el 1 de abril de 2022 y este nombramiento marcó el inicio de un relevo generacional en la cúpula directiva del grupo. Siguiendo los datos recogidos por OKDIARIO en su momento, el puesto de Marta Ortega fue anunciado en noviembre de 2021. Anteriormente, había desempeñado un papel importante en el reforzamiento de la imagen de marca y propuesta de moda de Zara, por eso su padre y el resto del equipo apostaron por ella.

La familia Ortega disfruta del verano

Son muchos los rostros conocidos que se escapan al norte de España para disfrutar del verano y la familia Ortega tiene la suerte de no tener que moverse, pues el clan está asentado allí. Amancio Ortega ha pasado a un segundo plano, pero sigue pendiente de su empresa y de las necesidades de sus trabajadores. Ahora el timón lo lleva Marta, quien tiene una agenda muy apretada y siempre está inmersa en un nuevo proyecto, por eso es tan importante descansar. Cuando empezaron los meses estivales, la empresaria estuvo en el Campeonato de Saltos de Casas Novas, en Arteixo, pero después regresó al segundo plano que le hace sentirse tan cómoda.

El yate de la familia Ortega en Mallorca. (Foto: Gtres)

Gracias a la información proporcionada por El Faro de Vigo, sabemos que la familia Ortega ha encontrado un hueco para aparcar sus compromisos y cumplir con una de sus grandes tradiciones: navegar por la ría de Aldán. Es una actividad muy común para ellos cuando llegan estas fechas. Como decimos, la han retrasado unos días, pero por fin han retomado su costumbre.

Amancio Ortega, gracias a su incansable capacidad de trabajo, disfruta de una situación económica privilegiada. De esta forma, podría pasar los veranos en algún destino exótico donde además encontrase la privacidad que tanto busca, pero prefiere disfrutar de su tierra. También es común verle en otras zonas de España. Por ejemplo, la agencia Gtres fotografió su yate en Mallorca en agosto de 2024.