El perfecto manual de estilo de Isabel Díaz Ayuso y el ‘Cloud Dancer’: color Pantone del 2026

Isabel Díaz Ayuso tiene muy claro cuál es el color del momento, motivo por el que no ha dudado a la hora de lucirlo con orgullo en más de un estilismo. Se trata del famoso «Cloud Dancer» o blanco roto que será tendencia para 2026. De esa forma nos demuestra que el nuevo color Pantone, una especie de blanco con cierto toque grisáceo, sienta fenomenal. Ya sea combinando una blazer entallada en clave working, sofisticada pero muy elegante, para atender el décimo aniversario de la tienda de Primark de Gran Vía. O repitiendo la fórmula con un traje completo con motivo del 47 aniversario de la Constitución Española. De igual modo, también hemos visto a la política luciendo este tono en un top durante su comparencia desde la Real Casa de Correos el pasado 21 de noviembre.

Isabel Díaz Ayuso durante el décimo aniversario de Primark en Gran Vía. (Foto: Gtres)

Ayuso apuesta por el «Cloud Dancer»: color Pantone del 2026

En el caso de su elección de cara al décimo aniversario de Primark, Ayuso nos sorprendía con una blazer perteneciente a una colección pasada de Zara, que resulta ideal para cualquier tipo de cuerpo, y que es muy favorecedora debido a su corte entallado, con bolsillos en los laterales y maxi botones a contraste. De hecho, se trata de un básico que resulta imprescindible en cualquier armario y más si, como ocurre este caso, es del color del momento. Una prenda que la Presidenta de la Comunidad de Madrid decidió combinar con unos pantalones de corte palazzo, en un tono blanco nuclear que contrasta a la perfección con el «Cloud Dancer» de la blazer.

Con motivo del 47 aniversario de la Constitución Española, Ayuso volvía a deslumbrar con un conjunto monocolor bastante sencillo pero versátil. Concretamente, se trataba de una chaqueta estructurada con botones dorados y pantalones anchos de pinzas, en una combinación que da lugar a un estilismo de lo más sobrio y acertado para este tipo de eventos.

Isabel Díaz Ayuso durante el 47 aniversario de la Constitución. (Foto: Gtres)

De un traje monocolor, a un top entallado: la fórmula ideal

Mientras que, durante la comparencia que realizó ante los medios desde la Real Casa de Correos el pasado 21 de noviembre, la política recurría a un top de algodón sin mangas, entallado y con cremallera central, que combinó con un pantalón negro de talla alta. En aquel momento, volvió a demostrar que el nombrado como color Pantone de este próximo 2026 encaja a la perfección dentro de cualquier estilismo, bien sea con un total look o jugando con el contraste y la dualidad entre el blanco y el negro.

Isabel Díaz Ayuso durante su intervención ante los medios desde la Real Casa de Correos. (Foto: Gtres)

De igual modo, esta no es la primera vez que la Presidenta de la Comunidad de Madrid causa impacto con sus estilismos, llegando a rivalizar incluso con la mismísima Reina Letizia. La esposa del Rey Felipe es considerada todo un icono de estilo, mientras que Ayuso nos demuestra que ella tiene también una forma muy peculiar de defender sus looks. Por ejemplo, con la forma que tienen ambas de combinar una blazer blanca.