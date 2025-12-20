Isabel Díaz Ayuso le entrega un premio a Dani Martín con el top que arrasará esta Navidad

Dani Martín es uno de los músicos más seguidos y aclamados de nuestro país. Su gira musical 25 p*t*s años está registrando verdaderos éxitos. Tanto es así que ha sido galardonado por la Comunidad de Madrid con un reconocimiento que pone en valor el fenómeno de masas que han supuesto sus 10 conciertos en la capital, que han colgado en pocas horas el cartel de sold out y que han sido todo un revulsivo para la cultura y la industria musical de nuestro país. El intérprete ha sido recibido por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que ha posado a su lado con un look muy acertado y con guiño a las fiestas de Navidad, que están a la vuelta de la esquina.

La política del Partido Popular ha elegido para la cita un body rojo chili diseñado por su amiga Vicky Martín Berrocal para Victoria, su marca de moda. Se trata de un modelo que recibe el nombre de Okab y está confeccionado en punto de alta densidad, tiene manga larga, altas hombreras que enmarcan la silueta y se puede adquirir en la web por 79 euros. Además, cuenta con un nudo asimétrico en la zona del pecho que genera escote en pico y pliegues que dan volumen y aportan un toque diferencial.

Isabel Díaz Ayuso con el body de Victoria Collection. (Foto: Gtres)

Isabel Díaz Ayuso ha combinado lo descrito con unos vaqueros azules de corte recto, ligeramente ancho, y un cinturón de piel negro con hebilla dorada. Como calzado, ha optado por unas botas track que ya ha utilizado en varias ocasiones y que dotaban al estilismo de informalidad y modernismo. En relación al maquillaje, ha optado por una tendencia muy en auge denominada make-up no make-up, la versión más minimalista del estilo natural que logra un acabado radiante con efecto cara lavada.

Top Okab . (Foto: web de Victoria)

El detalle de la Comunidad de Madrid con el cantante

Como símbolo del reconocimiento a su labor artística y su proyección en el público madrileño, la institución ha entregado al que fuera líder de El canto del loco un cuadro metálico con doble cristal que albergaba varias cosas referentes a su carrera y a la capital de España.

Isabel Díaz Ayuso y Dani Martín. (Foto: Gtres)

A lo largo de toda la extensión se sitúa un cartel de la gira en el que aparece el protagonista de estas líneas agarrando un micrófono y envuelto por una nube blanca y azul sobre el escenario. En la superior se puede leer «Dani Martín, gira 24 p*t*s años».

Isabel Díaz Ayuso, Dani Martín y una persona de su equipo. (Foto: Gtres)

En el medio, entre la imagen y el título, Isabel Díaz Ayuso y su equipo han incluido un disco de vinilo rojo con 7 estrellas blancas superpuestas que simbolizan la bandera de la región. «Reconocimiento de la Comunidad de Madrid 2025», reza el pie del mural. «A Dani Martín por ser el primer artista en realizar una residencia de 10 conciertos sold out», concluye. Un objeto con el que el intérprete de Cero ha posado muy orgulloso acompañado de la popular.

El look de Dani Martín

Para esta ocasión, el protagonista de la cita ha optado por el color negro con un total look. Fiel a su estilo moderno, alternativo y con tintes rockeros, ha elegido una camisa oscura con detalles en blanco, unos pantalones pitillo, unos calcetines de rayas horizontales y unas zapatillas de cordones de la marca californiana Vans of the wall.