Isabel Díaz Ayuso sorprende con unas Dr. Martens de plataforma en un acto junto a Ilia Topuria

Tras el trágico caso de Sandra Peña (una menor de Sevilla que se ha quitado la vida por el bullying que sufría), Isabel Díaz Ayuso e Ilia Topuria, campeón mundial de la UFC, se han unido para firmar un protocolo de colaboración con el objetivo de prevenir el acoso escolar y el consumo de drogas entre los jóvenes. El acto ha tenido lugar en el IES Antonio Fraguas, un centro ubicado en el distrito madrileño de Arganzuela hasta el que se han desplazado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín; el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco. A estos se han sumado un grupo de alumnos de secundaria que han querido apoyar la causa.

Para la ocasión, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a sacar a relucir su capacidad para escoger un estilismo elegante y acertado para el acto social en el que se encontraba. Y es que se ha enfundado en unos pantalones vaqueros rectos y de corte de campana que ha conjuntado con una camiseta básica negra y una blazer del mismo tono. Aunque sin duda, el protagonismo del outfit lo ha acaparado el calzado, optando por unas botas Dr. Martens de plataforma que no han pasado desapercibidas.

Isabel Díaz Ayuso en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

No es la primera vez que Isabel Díaz Ayudo ha lucido este tipo de botas. De hecho a principios de año, en una escapada que hizo a Soria, compartió en sus redes un carrusel de fotografías en las que aparecía con ellas. Sin olvidarnos de que también las lució el 17 de diciembre de 2025 durante la inauguración del nuevo intercambiador de Valdebebas o en abril de 2024 en la presentación del I Plan Regional contra las Drogas, entre otros muchos momentos.

Se trata de un calzado moderno que se ha convertido en un básico de la temporada de invierno, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, en el caso de Ayuso, este complemento va más allá de una simple elección de moda, ya que se ha transformado en una herramienta sutil de comunicación, al igual que sus looks en general.

Isabel Díaz Ayuso e Ilia Topuria en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

A través de la moda, Ayuso ha aprendido a transmitir mensajes en cada uno de sus actos. De hecho, en el evento acontecido este jueves, 23 de octubre, lo cierto es que ha logrado sentirse una más entre los jóvenes. Y es que este look desenfadado le ha permitido proyectar una imagen cercana y accesible, logrando así conectar con el público joven y reforzando su intención de acompañarlos. Con este gesto, además, ha querido lanzar un mensaje de conciencia y empatía hacia las nuevas generaciones, mostrando que la moda también puede ser una manera muy efectiva de conectar socialmente.