Los tres imprescindibles de doña Letizia en el 2025: ‘pussy bow’, zapatos Sézane y bolso de asa corta

Doña Letizia se ha posicionado, a lo largo de su trayectoria como Reina de España, en un absoluto icono de moda. Tanto es así que sus estilismos se reflejan en la prensa internacional y algunas prendas de marcas asequibles se convierten en objeto de deseo de mujeres de todo el mundo. A pesar de su acceso a firmas del más alto nivel, a las que ha recurrido en varias ocasiones, también se ha decantado por catálogos más baratos. Una de sus marcas más recurrentes es la francesa Sézane, descrita en redes sociales como «the Parisian wardrobe». Una línea muy marcada que ha cautivado a Su Majestad, que ya se ha hecho con varias prendas.

Por otro lado, la firma Carolina Herrera es una de sus favoritas; de ella ha lucido bolsos y sus elegantes abrigos de paño están firmados por la venezolana y su equipo. Desde tiempos inmemorables, su diseñador de cabecera ha sido Felipe Varela, al que ha recurrido en muchas de sus ocasiones más especiales; sin embargo, ahora ha abierto más su espectro, apostando por marcas emergentes. No obstante, en uno de los últimos actos que ha protagonizado, ha rescatado una camisa ideada por el madrileño que pone el foco en otra tendencia a la que no ha podido resistirse la madre de la heredera al trono de España. Analizamos los tres elementos imprescindibles en su armario:

La Reina Letizia con el ‘pussy bow’. (Foto: Gtres)

El pussy bow

También conocido como maxi lazo, se trata de un detalle que domina las camisas de otoño. En el mundo de la moda, hay dos teorías que explican este fenómeno. La primera de ellas es la de quienes aseguran que es una abreviatura de pussycat bow, o lazo de gata, que hace referencia a los collares de estos animales domésticos. Sin embargo, los hay que se decantan por una lectura más feminista que relaciona este lazo con el sentido más literal de la palabra que le precede.

La Reina ha optado por lucir este lazo al cuello en multitud de ocasiones. Además de la referenciada anteriormente, podemos destacar otras apariciones como cuando recibió al sultán de Omán con un impecable vestido gris perla de Pertegaz rematado con este detalle. Además, sus continuas apariciones públicas dejan entrever que en su vestidor posee prendas de esta índole de colores como gris, crudo, nude, azul o negro, entre otras. De la misma manera, ha habido instantes en los que ella misma ha añadido este trozo de tela a una camisa normal, haciendo el mismo efecto o hasta incluso recordando a una corbata en su versión más ejecutiva.

Los zapatos de Sézane

Hace ya un tiempo que la esposa de Felipe VI se bajó de los vertiginosos tacones a los que nos tenía acostumbrados debido a un problema de salud que afecta a la planta de sus pies denominado neuroma de Morton. Es por eso que, ahora, su zapatero se ha llenado de opciones planas o de tacón kitten. Además, a estos se les suma un modelo concreto de la casa Sézane que la ha cautivado por completo y que incluso tiene en dos colores: negro y rojo.

La Reina Letizia con sus zapatos rojos de Sézane. (Foto: Gtres)

Se trata de un modelo con una altura de 5 centímetros denominado babies que, en la firma francesa, recibe el nombre de Paula. Confeccionado en piel y charol, este par de zapatos está fabricado en talleres portugueses y cuenta con suela de goma. Además, tienen un sistema de cierre mediante hebillas situadas tanto en las dos tiras en el empeine como en la tira individual que abraza el talón.

Bolso de asa corta

Rojo, negro, blanco, rosa, estampado, confeccionado en lana, en piel, de tela, tejido… Estas son algunas de las versiones en las que la Reina Letizia ha lucido uno de sus accesorios fetiche: el bolso de asa corta. Su Majestad suele completar los looks con bolsos en perfecta sintonía con sus apuestas estilísticas. Es por ello que tiene un amplio abanico de carteras entre las que elegir para guardar sus pertenencias.

Doña Letizia con uno de sus bolsos favoritos de asa corta firmado por Carolina Herrera. (Foto: Gtres)

Su firma favorita vuelve a ser Carolina Herrera, aunque también ha seleccionado ítems de tiendas artesanas como Olivia Mareque o una creación de la firma capitaneada por Inés Sistiaga para una cápsula que recibe el nombre de Paños de Guirra y que ha llevado a cabo en colaboración con el taller Wool4Life en Mota del Cuervo (Cuenca). Una elección que deja patente, una vez más, el fuerte compromiso de doña Letizia con la industria textil nacional.